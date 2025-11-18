Manfredonia, 18 novembre 2025. La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato un’importante delibera che modifica la convenzione con l’Ordine Francescano Secolare (O.F.S.) e autorizza l’ampliamento dei loculi nella tomba collettiva “Sant’Antonio”, all’interno del cimitero cittadino. La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per la gestione del camposanto, che nelle ultime settimane ha registrato una grave carenza di loculi disponibili per le cosiddette “morti immediate”, generando una situazione di emergenza che richiedeva risposte rapide e concrete.

Cosa cambia con la nuova convenzione

Il provvedimento approvato dalla Giunta consente all’O.F.S. di avviare i lavori per la realizzazione di 256 nuovi loculi “di punta” e 57 ossari. L’intervento, che sarà avviato non appena ottenuto il permesso di costruire, punta a fornire una risposta strutturale alla crescente domanda di spazi cimiteriali. La convenzione aggiornata stabilisce che metà dei nuovi loculi sarà assegnata a soggetti indicati dall’Ordine, mentre l’altra metà sarà gestita direttamente dal Comune di Manfredonia.

Una parte significativa dell’accordo riguarda anche il futuro assetto proprietario: una volta ultimati i lavori e completate le assegnazioni, l’O.F.S. recederà dalle concessioni e trasferirà all’ente comunale tutti i diritti sulle tombe collettive realizzate negli anni. Il Comune, di conseguenza, assumerà la piena gestione, manutenzione e responsabilità delle strutture, garantendo così un controllo pubblico omogeneo dell’intero patrimonio cimiteriale. È prevista inoltre una clausola sociale: l’assorbimento della lavoratrice oggi impiegata nei servizi di pulizia, che continuerà a operare tramite l’appaltatore comunale.

Riconosciuta la piena proprietà pubblica

La nuova intesa sancisce anche il riconoscimento formale del regime concessorio per tutte le tombe collettive realizzate dall’O.F.S. nel corso degli anni, ribadendo la piena proprietà demaniale delle aree da parte del Comune. Si tratta di un passaggio amministrativo rilevante che chiarisce definitivamente la natura pubblica degli spazi cimiteriali e che consentirà all’ente di effettuare una ricognizione completa dei loculi, aggiornando gli elenchi e recuperando quelli non più assegnati o con concessione scaduta. I loculi che torneranno nella disponibilità comunale saranno destinati prioritariamente alle situazioni più urgenti.

La convenzione prevede anche interventi di miglioramento dell’accessibilità. L’O.F.S. dovrà infatti provvedere all’eliminazione delle barriere architettoniche e al ripristino della piena funzionalità dell’ascensore montaferetri, oggi non completamente operativo. L’Ordine potrà affidare i lavori attraverso una stazione appaltante qualificata oppure tramite una gara al massimo ribasso rivolta ad almeno cinque imprese specializzate. Il responsabile unico del progetto sarà individuato dall’O.F.S. su indicazione del Comune e avrà il compito di vigilare su tutte le fasi del cantiere, fino al collaudo finale delle opere.

Sono previste inoltre garanzie decennali sugli interventi strutturali, che dovranno assicurare la piena funzionalità e sicurezza delle opere realizzate.

L’intero intervento non comporta oneri diretti per il bilancio comunale: la realizzazione dei nuovi loculi e degli ossari sarà infatti sostenuta economicamente dall’Ordine Francescano Secolare. A lavori conclusi, le strutture entreranno a far parte a pieno titolo del patrimonio demaniale comunale, contribuendo a risolvere in modo duraturo il problema dell’insufficienza di spazi cimiteriali.