Manfredonia, 45 minuti a terra in attesa dell’ambulanza: gravi criticità nella sanità

MANFREDONIA (FG) – Momenti di forte apprensione in Piazza Duomo, dove un giovane cittadino è rimasto a terra per oltre 45 minuti dopo essere stato colto da un malore improvviso, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo quanto riferito dai testimoni, la madre del ragazzo ha contattato ripetutamente il 118, senza ottenere un intervento tempestivo. Solo grazie all’intervento immediato del Dott. Antonio Castriotta e dell’infermiera Lella Iaccarino, presenti casualmente sul posto, il giovane ha ricevuto assistenza sanitaria adeguata.

L’episodio mette in luce le persistenti criticità della sanità pubblica d’emergenza nella città, sollevando preoccupazioni sui tempi di risposta dei servizi essenziali. Casi simili potrebbero avere conseguenze gravi se non gestiti con rapidità e competenza.

“Manfredonia ha bisogno di personale pronto a intervenire e servizi efficienti, non di ritardi che possono costare vite,” ha dichiarato un testimone. L’episodio rilancia il dibattito sulla necessità di rafforzare il sistema di emergenza-urgenza e garantire risorse adeguate per la sicurezza dei cittadini. L’evento ha suscitato immediata indignazione e appelli concreti da parte della comunità e delle istituzioni locali, affinché simili ritardi non si ripetano in futuro.

