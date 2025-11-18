Manfredonia, 45 minuti a terra in attesa dell’ambulanza: gravi criticità nella sanità

MANFREDONIA (FG) – Momenti di forte apprensione in Piazza Duomo, dove un giovane cittadino è rimasto a terra per oltre 45 minuti dopo essere stato colto da un malore improvviso, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
Secondo quanto riferito dai testimoni, la madre del ragazzo ha contattato ripetutamente il 118, senza ottenere un intervento tempestivo. Solo grazie all’intervento immediato del Dott. Antonio Castriotta e dell’infermiera Lella Iaccarino, presenti casualmente sul posto, il giovane ha ricevuto assistenza sanitaria adeguata.
L’episodio mette in luce le persistenti criticità della sanità pubblica d’emergenza nella città, sollevando preoccupazioni sui tempi di risposta dei servizi essenziali. Casi simili potrebbero avere conseguenze gravi se non gestiti con rapidità e competenza.
“Manfredonia ha bisogno di personale pronto a intervenire e servizi efficienti, non di ritardi che possono costare vite,” ha dichiarato un testimone. L’episodio rilancia il dibattito sulla necessità di rafforzare il sistema di emergenza-urgenza e garantire risorse adeguate per la sicurezza dei cittadini. L’evento ha suscitato immediata indignazione e appelli concreti da parte della comunità e delle istituzioni locali, affinché simili ritardi non si ripetano in futuro.
Post FB – Ugo Galli candidato al Consiglio Regionale della Puglia
“L’ospedale di Manfredonia è sempre li, è stato potenziato, abbiamo più servizi che in passato come la nefrologia, l’oculistica, la cardiologia, gli screening ginecologici, la senologia. Un grande salto di qualità con la presenza di tutti i primari, compreso quello di anestesia. Bisogna consolidare questi risultati con i 180 posti previsti nella nuova programmazione regionale che ci lasciano tranquilli per il futuro.”
È un vero schifo che succedono cose del genere,in questi giorni elettorali pensano solo ad accaparrarsi i voti.
Signori politici svegliatevi la nostra sanità sta morendo giorno dopo giorno,non pensate solo ai vostri interessi.
Non ho inteso bene ma è un discorso ipocrita fatto da un politico ipocrita, che semina ipocrisia a destra e manca e che ha screditato se stesso e la politica con la lettera maiuscola ?
I politici sipontini tutti, sono praticamente inutili e pensano solo ai cavoli loro. Poltrone, potere, stipendi e vitalizi.