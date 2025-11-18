Manfredonia apre i suoi palazzi storici agli studenti: tornano le Giornate FAI per le Scuole

Manfredonia – Un viaggio nella storia, nell’arte e nella memoria della città. È quello che il 26 e il 28 novembre 2025 attende centinaia di studenti grazie alle Giornate FAI per le Scuole, l’iniziativa nazionale del Fondo per l’Ambiente Italiano che anche quest’anno coinvolge Manfredonia con un programma ricco di luoghi da scoprire e giovani protagonisti pronti a trasformarsi in guide d’eccezione. Dalle ore 9:00 alle 12:30, gli istituti del territorio potranno partecipare a visite gratuite in alcuni dei più significativi edifici storici della città: il Chiostro del Comune, Palazzo Orsini – oggi sede dei Servizi Sociali – e il seicentesco Palazzo dei Celestini, da sempre punto di riferimento della vita culturale sipontina. Un percorso che mette in luce non solo l’architettura, ma anche la stratificazione storica e sociale della città, dai periodi angioini ai momenti più recenti della vita amministrativa.

A fare da guida saranno gli Apprendisti Ciceroni, ragazze e ragazzi delle classi 3Acl, 3Bcl, 3As, 3ABs del Liceo “Galilei-Moro”, formati per accompagnare i loro coetanei in un racconto vivo e partecipato dei luoghi. I giovani studenti, dopo settimane di preparazione, hanno studiato documenti, mappe, testimonianze e curiosità storiche per offrire ai visitatori un’esperienza che sia allo stesso tempo divulgativa e emozionante.

La loro presenza non è casuale: la missione educativa del FAI punta proprio a creare un rapporto diretto tra gli adolescenti e il patrimonio culturale che li circonda. Conoscere i luoghi significa riconoscerli come parte della propria identità. E per farlo – sostengono gli insegnanti coinvolti – non c’è strumento migliore che affidare ai ragazzi il ruolo di narratori del territorio.

Il progetto si inserisce in un anno particolarmente significativo: il 2025 segna infatti l’adesione della Città di Manfredonia al FAI come Comune Sostenitore, una tappa simbolica che ribadisce l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione dei beni culturali e nella diffusione della conoscenza del patrimonio locale anche tra i più giovani.

Un impegno sottolineato anche dall’Assessora al Welfare e alla Cultura, Maria Teresa Valente, che ha ricordato come le Giornate FAI per le Scuole rappresentino “un’occasione preziosa per stimolare negli studenti la consapevolezza dei luoghi che vivono ogni giorno, riconoscendo il valore della storia collettiva che custodiscono”

Tra gli spazi visitabili, grande interesse è atteso per il Chiostro del Comune, con la sua architettura armoniosa che racconta secoli di vita amministrativa e religiosa; per Palazzo Orsini, luogo in cui la città intreccia vicende nobiliari e funzioni istituzionali; e per il suggestivo Palazzo dei Celestini, testimonianza del ruolo dei monaci celestini nello sviluppo culturale del territorio. A integrare il percorso sarà la visita alla Cappella della Maddalena presso la Chiesa di San Domenico, uno scrigno di arte e spiritualità.

La formula scelta dal FAI punta, ancora una volta, sull’apprendimento collaborativo: gli studenti diventano divulgatori e protagonisti, mentre le scuole visitatrici assumono il ruolo di esploratrici curiose, stimolate dalla vicinanza linguistica e generazionale delle giovani guide.

Un’eredità culturale, quella di Manfredonia, che spesso i cittadini attraversano senza conoscerne a fondo la storia. Proprio per questo le Giornate FAI per le Scuole cercano di offrire uno sguardo nuovo, capace di restituire significato a luoghi vissuti quotidianamente ma non sempre compresi nella loro ricchezza storica e simbolica.

Le prenotazioni sono già aperte e possono essere effettuate scrivendo all’indirizzo email matildelauriola@galileimoro.edu.it, come indicato dall’organizzazione Manfredonia, dunque, si prepara a due giornate di cultura e partecipazione civica, confermando la centralità dei giovani nella tutela del patrimonio. Perché la storia di una città non si conserva soltanto nei suoi palazzi, ma negli occhi e nelle parole di chi impara a raccontarla.