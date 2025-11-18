Edizione n° 5889

Home // Manfredonia // Manfredonia, Consiglio comunale straordinario il 25 novembre: bilancio, debiti fuori bilancio e opere strategiche in aula

MANFREDONIA Manfredonia, Consiglio comunale straordinario il 25 novembre: bilancio, debiti fuori bilancio e opere strategiche in aula

Convocato in sessione straordinaria per martedì 25 novembre 2025, alle ore 9, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico

Manfredonia, il Consiglio Comunale approva la variazione di bilancio 2025-2027. GLI ATTI

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 18 novembre 2025. Si preannuncia una seduta ad alta intensità amministrativa quella del Consiglio comunale di Manfredonia convocato in sessione straordinaria per martedì 25 novembre 2025, alle ore 9, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico. In caso di mancanza del numero legale, i lavori proseguiranno in seconda convocazione mercoledì 26 novembre, sempre alle 9.

All’ordine del giorno figurano alcuni dei dossier più rilevanti per i conti e la programmazione della città: dall’approvazione dei verbali delle sedute precedenti alla variazione del bilancio di previsione 2025-2027, passando per il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio e l’esame di provvedimenti urbanistici e infrastrutturali.

Il secondo punto in discussione riguarda la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 per le annualità 2025, 2026 e 2027. Un passaggio fondamentale per aggiornare gli stanziamenti in base alle nuove esigenze dell’ente, all’evoluzione delle entrate e alle necessità operative dei settori comunali.

Altro tema cruciale è il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che include la proposta di estinzione anticipata dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti. Un’operazione potenzialmente in grado di incidere in modo significativo sulla struttura del debito e sulla sostenibilità futura dei conti, riducendo gli oneri finanziari e rafforzando il percorso di risanamento avviato dall’amministrazione.

Ampio spazio anche ai debiti fuori bilancio, suddivisi in diverse deliberazioni. Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulla legittimità del debito derivante da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia, oltre che su tre ulteriori passività scaturite da interventi effettuati in condizioni di somma urgenza: la guardiania di un sito sequestrato in località Sciali di Lauro, la guardiania presso il sito ex CCR e le operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi nella zona dell’“Ultima Spiaggia”, a Siponto. Si tratta di spese già sostenute e ritenute inderogabili, per cui è richiesto ora il riconoscimento formale da parte dell’assemblea.

Sul fronte delle opere pubbliche approda in Consiglio l’intervento per il collettamento dei reflui delle marine verso l’impianto depurativo di Manfredonia, ritenuto strategico per la tutela ambientale e igienico-sanitaria del territorio. La discussione verte sull’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e sulla proroga della dichiarazione di pubblica utilità, elementi necessari per il proseguimento dell’iter progettuale.

Altro punto urbanistico riguarda la ridefinizione dei suoli censiti al Catasto terreni in un’area del foglio 23, a seguito della decadenza del precedente vincolo espropriativo. La proposta prevede una variante puntuale al Piano regolatore generale che potrebbe incidere sulle destinazioni d’uso dell’area e sulla futura programmazione urbanistica.

Lascia un commento

