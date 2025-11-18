Manfredonia e la favola di quei due anni: un ricordo che ancora scalda la città

MANFREDONIA – Erano giorni in cui le strade si riempivano, in cui la gente si dava appuntamento non solo per evento o curiosità, ma per condividere qualcosa di più profondo: un senso ritrovato di comunità. Lo si respirava. Lo si vedeva. Lo si viveva.

In questi stessi giorni, qualche anno fa, corso Manfredi era un fiume di persone. Famiglie, bambini, gruppi di amici: tutti presi dalla magia della Parata di Natale, organizzata da Io Sono Partita IVA, che aveva saputo trasformare la città in un teatro a cielo aperto. Gli applausi, le luci, il coinvolgimento… era uno spettacolo che aveva riportato la vita in un centro storico troppo spesso dimenticato.

Oggi, purtroppo, la fotografia è cambiata. Le strade sono più vuote, i commercianti guardano con rassegnazione, la città sembra aver perso quella scintilla che l’aveva accesa. Nessuna iniziativa di respiro, nessun progetto capace di far rivivere quei momenti. Un vuoto che pesa, ancora di più perché la memoria del passato è ancora viva. Chi c’era lo sa bene: non era solo una serie di eventi, ma un clima. Un noi che ha saputo unire, entusiasmare, far sognare. Un gruppo di persone — tutte, nessuna esclusa — che ha regalato a Manfredonia qualcosa che oggi sembra irraggiungibile.

Eppure, non tutti lo compresero. Anzi, ci fu chi contrastò quell’esperienza, chi remò contro. Chissà se oggi, guardando l’assenza di alternative e l’immobilismo attuale, provano un pizzico di rimpianto. Perché laddove c’era un progetto, oggi c’è un vuoto. Laddove c’era entusiasmo, oggi c’è nostalgia. Laddove c’era una favola, oggi resta solo un ricordo.

Ma le storie belle, come tutte le favole, non muoiono davvero. Restano nelle foto che ogni tanto riemergono, nelle chiacchiere tra amici, nei sospiri dei commercianti che oggi guardano il corso deserto e pensano: “Che peccato…”. La promessa è ancora lì: quella che Manfredonia può e deve tornare a essere. Una città viva, partecipata, luminosa. E chissà — forse proprio da questo vuoto — nascerà il coraggio di scrivere un nuovo capitolo.

Post FB – Saverio Totaro