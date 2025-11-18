Edizione n° 5890

BALLON D'ESSAI

"FINTO CLIENTE" // Licenziati tre cassieri dopo il “test del finto cliente”. Proteste sindacati
19 Novembre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

SEQUESTRATA // Villa di lusso abusiva sulla costa protetta: mega sequestro delle Fiamme Gialle
19 Novembre 2025 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, via al progetto di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti. Investimento da 185mila euro

VIDEOSORVEGLIANZA Manfredonia, via al progetto di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti. Investimento da 185mila euro

Al via un investimento da 185 mila euro per fototrappole e controlli mirati in città

Manfredonia, Marasco denuncia l’emergenza rifiuti abbandonati: “Situazione insostenibile”

Manfredonia, emergenza rifiuti abbandonati

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Novembre 2025
Cronaca // Focus e Inchieste //

La giunta comunale di Manfredonia ha dato il via libera a un nuovo e articolato progetto di videosorveglianza dedicato al contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti. Il provvedimento, approvato nella seduta del 17 novembre 2025, prevede l’installazione di un sistema composto da fototrappole e telecamere mobili nelle aree più esposte della città, per un investimento complessivo pari a 185.625 euro.

L’iniziativa arriva in risposta al crescente fenomeno degli sversamenti abusivi, che riguarda sia rifiuti urbani ingombranti – come materassi, mobili ed elettrodomestici – sia materiali speciali provenienti da attività artigianali, industriali o di cantiere. Un comportamento illecito che negli ultimi anni ha generato criticità igienico-sanitarie, un generale degrado urbano e un aumento dei costi di pulizia e bonifica a carico dell’ente.

Il progetto è stato elaborato dal servizio comunale “Gestione rifiuti e fonti energetiche” insieme al Comando di Polizia Locale. Prevede l’utilizzo di dispositivi di ripresa rapidi da installare e facilmente spostabili, così da rendere più efficaci i controlli nelle aree considerate maggiormente a rischio. Il quadro economico dell’intervento comprende 138.500 euro destinati a servizi e forniture, cui si aggiungono imprevisti, spese tecniche, oneri generali e IVA, fino a raggiungere l’importo complessivo programmato.

La spesa sarà ripartita nell’arco di tre anni: 19.000 euro nel 2025, 121.000 euro nel 2026 e 45.625 euro nel 2027, con imputazione al capitolo dedicato all’igiene urbana e inserimento nel Piano Economico Finanziario.

Il sistema è stato progettato in conformità al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e al regolamento comunale già vigente in materia. La giunta ha inoltre approvato la valutazione d’impatto sulla privacy relativa alle fototrappole e individuato il Comandante della Polizia Locale come responsabile del trattamento dei dati e della supervisione tecnica delle apparecchiature.

Alla Polizia Locale, supportata dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dagli agenti accertatori, sarà affidata la gestione delle attività: sopralluoghi, acquisizione delle immagini, identificazione dei soggetti responsabili e avvio dei procedimenti sanzionatori.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

3 commenti su "Manfredonia, via al progetto di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti. Investimento da 185mila euro"

  1. Uno o due droni, con i relativi sistemi di monitoraggio, sarebbero costati molto, ma molto, meno. Servirebbero anche per monitorare un po’ tutto.

  3. Ritorna la domanda chi vigilera’ sui video trasmessi dalle telecamere o doni che siano… Da ciò scaturira’ la riuscita del progetto r dei relativi soldi spesi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO