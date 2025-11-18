La giunta comunale di Manfredonia ha dato il via libera a un nuovo e articolato progetto di videosorveglianza dedicato al contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti. Il provvedimento, approvato nella seduta del 17 novembre 2025, prevede l’installazione di un sistema composto da fototrappole e telecamere mobili nelle aree più esposte della città, per un investimento complessivo pari a 185.625 euro.

L’iniziativa arriva in risposta al crescente fenomeno degli sversamenti abusivi, che riguarda sia rifiuti urbani ingombranti – come materassi, mobili ed elettrodomestici – sia materiali speciali provenienti da attività artigianali, industriali o di cantiere. Un comportamento illecito che negli ultimi anni ha generato criticità igienico-sanitarie, un generale degrado urbano e un aumento dei costi di pulizia e bonifica a carico dell’ente.

Il progetto è stato elaborato dal servizio comunale “Gestione rifiuti e fonti energetiche” insieme al Comando di Polizia Locale. Prevede l’utilizzo di dispositivi di ripresa rapidi da installare e facilmente spostabili, così da rendere più efficaci i controlli nelle aree considerate maggiormente a rischio. Il quadro economico dell’intervento comprende 138.500 euro destinati a servizi e forniture, cui si aggiungono imprevisti, spese tecniche, oneri generali e IVA, fino a raggiungere l’importo complessivo programmato.

La spesa sarà ripartita nell’arco di tre anni: 19.000 euro nel 2025, 121.000 euro nel 2026 e 45.625 euro nel 2027, con imputazione al capitolo dedicato all’igiene urbana e inserimento nel Piano Economico Finanziario.

Il sistema è stato progettato in conformità al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e al regolamento comunale già vigente in materia. La giunta ha inoltre approvato la valutazione d’impatto sulla privacy relativa alle fototrappole e individuato il Comandante della Polizia Locale come responsabile del trattamento dei dati e della supervisione tecnica delle apparecchiature.

Alla Polizia Locale, supportata dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dagli agenti accertatori, sarà affidata la gestione delle attività: sopralluoghi, acquisizione delle immagini, identificazione dei soggetti responsabili e avvio dei procedimenti sanzionatori.