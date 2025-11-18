Prima edizione del Premio Nazionale “Sacrum Facere”: 120 benemeriti premiati a Manfredonia

MANFREDONIA – Si è svolta presso il Centro Congressi del Regio Hotel Manfredi la prima edizione del Premio Nazionale “Sacrum Facere”, evento celebrativo organizzato dall’Ente Nazionale CIVILIS – Confederazione Europea, in occasione del 50° anniversario di attività dall’OMGA all’Ente CIVILIS. La manifestazione è stata presieduta dal generale Giuseppe Marasco, Presidente Nazionale e Comandante del Corpo dei Volontari CIVILIS, con la partecipazione di autorità civili e militari del territorio.

Sono stati conferiti 120 Diplomi di Benemerenza a uomini e donne distintisi per l’impegno esemplare al servizio della collettività. I premiati, provenienti da diverse regioni italiane – tra cui Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Lazio ed Emilia Romagna – rappresentano corpi e realtà operative come Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizie Locali e volontari del terzo settore. Più della metà dei riconoscimenti sono stati assegnati a cittadini e operatori della provincia di Foggia, segno di una vocazione al servizio ben radicata nel territorio.

Durante la cerimonia, il presidente Marasco, insieme al presidente nazionale onorario avv. Joseph Splendido, all’avv. Antonio La Scala e ai dirigenti Salvatore Viglione e Sergio Montagano, ha consegnato le pergamene ai benemeriti, sottolineando il valore del loro contributo: «Questo riconoscimento – ha dichiarato Marasco – è un tributo non soltanto al coraggio, ma alla generosità, alla passione e al senso civico di chi ogni giorno opera con dedizione nel silenzio e nel rispetto delle istituzioni».

Il pranzo conviviale conclusivo è stato occasione per annunciare ufficialmente la seconda edizione del Premio “Sacrum Facere”, prevista per aprile 2026, ancora una volta nella prestigiosa cornice del Regio Hotel Manfredi, confermando Manfredonia come luogo simbolo dell’impegno civile e della solidarietà.