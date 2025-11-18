Il Tribunale di Prato ha assolto con formula piena Mario Cusimano, il tecnico manutentore imputato nel procedimento per la morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni deceduta il 3 maggio 2021 mentre lavorava a un orditoio nell’azienda tessile di Montemurlo (Prato).

La sentenza, emessa oggi, riconosce la totale insussistenza delle accuse di omicidio colposo e rimozione dolosa delle misure di sicurezza contestate all’uomo, unico tra gli imputati a scegliere di affrontare il rito ordinario.

Il quadro giudiziario

Il processo che riguarda la morte della giovane operaia toscana, diventata simbolo della battaglia per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha seguito due percorsi distinti. Da una parte i titolari dell’azienda, Daniele Faggi e Luana Coppini, che hanno scelto il patteggiamento. Per Faggi la pena concordata è stata di un anno e sei mesi, per Coppini due anni, entrambe con sospensione condizionale. Una decisione che aveva già suscitato reazioni contrastanti, soprattutto tra i familiari della vittima.

Dall’altra parte, la posizione di Cusimano, responsabile della manutenzione del macchinario coinvolto nell’incidente. Il tecnico ha sempre respinto con fermezza ogni addebito, sostenendo che il suo operato fosse stato corretto e rispettoso delle procedure previste per quel tipo di impianto. Per questa ragione aveva rifiutato qualsiasi ipotesi di patteggiamento, preferendo il giudizio ordinario per poter dimostrare la propria estraneità ai fatti.

La richiesta del pm e la decisione del giudice

Nel corso del dibattimento, la Procura aveva chiesto per Cusimano una condanna a due anni e otto mesi, ritenendolo responsabile di non aver garantito la piena sicurezza dell’orditoio. Tuttavia, il giudice ha ritenuto le accuse prive di fondamento, stabilendo che non esistano elementi che colleghino direttamente il tecnico al malfunzionamento o alla manomissione del macchinario.

La sentenza sottolinea come le condizioni in cui l’orditoio è risultato operativo il giorno dell’incidente non potessero, sulla base delle prove raccolte, essere attribuite a Cusimano, né come gesto doloso né come omissione colposa. Una conclusione che ribalta completamente la linea accusatoria iniziale.

Il caso e il dramma operaio

Luana D’Orazio era rimasta impigliata nel macchinario durante il turno di lavoro, trovando la morte in pochi istanti. L’incidente aveva provocato un’ondata di indignazione e di interrogativi sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda e, più in generale, sul sistema produttivo pratese, segnato da ritmi intensi e da un alto numero di infortuni.

Le successive indagini avevano portato alla luce diverse criticità, tra cui sospette modifiche alle protezioni dell’orditoio che, secondo la Procura, avrebbero potuto contribuire al tragico esito. La sentenza di oggi, tuttavia, esclude che tali interventi – qualora effettivamente avvenuti – possano essere imputati al tecnico manutentore.

