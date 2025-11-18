Cronaca // Focus e Inchieste //

Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato solo parzialmente fondato il ricorso di Bartolomeo Rignanese, nato a San Giovanni Rotondo il 25 settembre 1974, confermando la sua responsabilità per il reato di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.), ma disponendo una rideterminazione al ribasso della pena per un errore nel calcolo dell’aumento dovuto alla recidiva.

La sentenza impugnata era quella della Corte di appello di Bari, pronunciata il 13 giugno 2024, che a sua volta aveva confermato la decisione del G.u.p. di Foggia del 19 novembre 2019, emessa all’esito di giudizio abbreviato.

In udienza davanti alla Suprema Corte, il consigliere Marzia Minutillo Turtur ha svolto la relazione; il sostituto procuratore generale Marco Patarnello ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il difensore dell’imputato, avv. Dario Vannetiello (anche per il codifensore avv. Marcello Severino), ha insistito per l’accoglimento.

Rignanese era stato condannato per riciclaggio in relazione a una autovettura “clonata”, sulla quale erano stati alterati i dati identificativi e apposta la targa di un veicolo “originale”, nella sua esclusiva disponibilità.

Secondo i giudici di merito, tali operazioni di clonazione erano finalizzate a occultare la provenienza illecita del mezzo, collegata a una rapina commessa con un veicolo con caratteristiche identiche. Il punto ritenuto decisivo: l’auto originaria non era mai stata denunciata come rubata o sottratta, ma era stata poi rinvenuta in stato di abbandono.

Per la Cassazione, la Corte d’appello ha ricostruito in modo logico, coerente e non illogico il quadro indiziario, integrando gli elementi del reato di riciclaggio. I motivi di ricorso: dalla provenienza del bene all’attenuante specifica.

La difesa aveva articolato più motivi, così sintetizzabili: mancata prova della provenienza delittuosa dell’auto e della non partecipazione dell’imputato al delitto presupposto; mancato riconoscimento della attenuante specifica di cui all’art. 648-bis, comma 4, cod. pen.; erronea applicazione della recidiva (art. 99, comma 6, cod. pen.), con aumento di pena ritenuto superiore ai limiti di legge; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sul bilanciamento con la recidiva.

La Cassazione ricorda innanzitutto che sulla responsabilità di Rignanese esiste una doppia decisione conforme (primo grado e appello), che forma un unico corpo motivazionale. In questo contesto, il giudice di legittimità non può trasformarsi in un “terzo giudice di merito”: è preclusa ogni nuova valutazione del fatto o diversa lettura delle prove, se la motivazione dei giudici di merito è logica e non contraddittoria.

Diverso l’esito sul terzo motivo di ricorso, ritenuto fondato. Il problema riguarda l’aumento di pena per la recidiva: il giudice di primo grado, partendo da una pena base di 4 anni di reclusione ed 8.000 euro di multa, l’aveva aumentata a 6 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per effetto della recidiva, per poi ridurre il tutto per il rito abbreviato.

La condanna per riciclaggio viene dunque confermata nel merito, ma la pena viene rimodulata in senso più favorevole all’imputato rispetto a quella fissata in origine.

In conclusione, il ricorso di Bartolomeo Rignanese è stato dichiarato inammissibile su gran parte dei motivi (responsabilità, delitto presupposto, attenuante specifica e attenuanti generiche); viene invece accolto limitatamente al profilo dell’aumento per la recidiva, con conseguente rideterminazione della pena da parte della Cassazione.