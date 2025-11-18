Le elezioni regionali in Puglia del 23 e 24 novembre si avvicinano con un quadro che, alla luce degli ultimi sondaggi, appare fortemente sbilanciato a favore del centrosinistra. Le rilevazioni di novembre accreditano Antonio Decaro, ex sindaco di Bari ed europarlamentare del Partito democratico, di un vantaggio che oscilla fra i 20 e i 30 punti sullo sfidante del centrodestra Luigi Lobuono. Una forbice che, se confermata dalle urne, renderebbe questa consultazione meno incerta di quella del 2020, quando Michele Emiliano vinse con uno scarto più contenuto su Raffaele Fitto.

La Puglia vota in un contesto particolare: da vent’anni il governo regionale è saldamente nelle mani del centrosinistra, prima con Nichi Vendola e poi con Emiliano. L’eventuale vittoria di Decaro rappresenterebbe dunque una sorta di “staffetta” interna allo stesso campo politico, ma con un peso nazionale tutt’altro che marginale, considerato il ruolo della regione nel Mezzogiorno e l’effetto che un successo largo del Pd potrebbe avere nei rapporti di forza con il centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

Candidati e coalizioni

Antonio Decaro guida una coalizione di centrosinistra larga, che riunisce Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e un pacchetto di liste civiche (“Decaro presidente”, “Per la Puglia”, “Avanti popolari con Decaro presidente”). Una parte del cosiddetto “terzo polo” ha annunciato sostegno esterno pur senza un ingresso organico nella coalizione.

Sul fronte opposto, Luigi Lobuono – imprenditore ed ex presidente della Fiera del Levante – è il candidato del centrodestra unito: con lui ci sono Fratelli d’Italia, Forza Italia, una lista comune Lega–Udc–Nuovo Psi e altre sigle di area moderata, fra cui Noi Moderati e Democrazia cristiana – “La Puglia con noi”.

Completano il quadro due candidature alternative: Ada Donno, espressione dell’area pacifista e della sinistra radicale con la lista “Puglia pacifista e popolare”, e Sabino Mangano, alla guida del cartello civico “Alleanza civica per la Puglia”.

I numeri dei sondaggi

Nella settimana precedente allo stop legale alla pubblicazione dei sondaggi si è registrata una vera “batteria” di rilevazioni da parte di diversi istituti – fra gli altri Ipsos, Noto, BiDiMedia, Tecnè, Swg, Only Numbers – che convergono tutte su un dato: il vantaggio di Decaro è molto ampio.

Le stime più recenti collocano il candidato del centrosinistra stabilmente sopra il 60% dei voti validi, mentre Lobuono si fermerebbe fra poco più del 30 e poco sotto il 40%. Le altre due candidature, Donno e Mangano, faticano a superare complessivamente il 2–3%. Si delinea quindi una sfida poco contendibile sul piano della scelta del presidente, con un margine che, nelle simulazioni, risulta in diversi casi superiore a quello registrato da Emiliano cinque anni fa.

Il voto alle liste: Pd e FdI per il primato

Più articolato è il quadro se si scende nel dettaglio del voto di lista. Qui il confronto decisivo è fra Pd e Fratelli d’Italia per la palma di primo partito regionale.

Alcuni sondaggi, in particolare quelli commissionati dall’area di centrosinistra, attribuiscono al Pd un vantaggio netto, con stime che in taluni casi superano il 30% dei consensi, mentre FdI si fermerebbe sotto quella soglia. In altri scenari, come in una rilevazione realizzata per la stampa locale, le posizioni si ribaltano e il partito della premier Meloni risulta di poco avanti rispetto ai dem.

Nel complesso, la fotografia restituisce un centrosinistra competitivo non solo sul nome di Decaro, ma anche sul piano delle liste, grazie al contributo di M5S, Avs e delle civiche collegate. Il centrodestra si affida invece alla tenuta di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, mentre la Lega appare stabilmente su valori ridotti rispetto alle precedenti stagioni.

Guardando all’evoluzione dell’anno, il quadro attuale è il punto d’arrivo di una dinamica iniziata in maniera più incerta. A inizio 2025, quando le candidature non erano ancora ufficializzate, le prime ricerche d’opinione indicavano un centrosinistra in vantaggio ma con margini più contenuti e un peso significativo degli indecisi.

La formalizzazione del “campo largo” intorno a Decaro, l’ingresso progressivo delle liste civiche e la definizione dello schieramento di centrodestra hanno via via ampliato la forbice, fino ai numeri attuali che molti commentatori interpretano come quelli di una “non partita”. Le comparazioni con il 2020 segnalano che, se tali percentuali trovassero conferma alle urne, il centrosinistra potrebbe addirittura migliorare il proprio risultato complessivo, mentre il centrodestra rischierebbe di arretrare.

Affluenza, indecisi e peso del non voto

A rendere più complesso il quadro intervengono, come sempre, le variabili di affluenza e indecisione. A marzo una rilevazione stimava gli indecisi intorno a un quarto dell’elettorato. Con l’avvicinarsi del voto quella quota si è progressivamente ridotta, ma non è chiaro quanto di questo bacino si tradurrà in astensione e quanto in consenso per candidati minori o liste civiche.

Nel 2020 l’affluenza in Puglia si attestò poco sopra il 56%, in crescita rispetto alla tornata precedente ma comunque lontana dai livelli di partecipazione di altri cicli politici. In un contesto dove un blocco appare largamente favorito, la capacità di mobilitazione delle coalizioni e la voglia di recarsi ai seggi potrebbero incidere non tanto sull’esito finale, quanto sull’ampiezza del distacco e sulla distribuzione dei seggi in Consiglio.

Lo riporta Italiaoggi.it.

Come si vota

Gli elettori pugliesi saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. I seggi resteranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.

Il presidente della Regione viene eletto in un unico turno: risulta vincitore il candidato che ottiene più voti validi a livello regionale, senza necessità di superare il 50%. Il Consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, ai quali si aggiunge il presidente eletto; una parte dei seggi è attribuita su base provinciale, la restante tramite un listino regionale. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza a scaglioni per garantire la governabilità alla coalizione vincente: a seconda della percentuale raggiunta dal presidente eletto, alla sua coalizione vengono assicurati almeno 27, 28 o 29 seggi. Restano in vigore le soglie di sbarramento: 8% regionale per liste e coalizioni che corrono da sole, 4% per le liste all’interno di una coalizione. È ammesso il voto disgiunto, con la possibilità di scegliere un candidato presidente e, contemporaneamente, una lista non collegata.

Un verdetto annunciato, ma non ancora scritto

In sintesi, i numeri dei sondaggi delineano un vantaggio molto solido per Antonio Decaro e per il centrosinistra. Se le percentuali oggi stimate venissero confermate, la Puglia si avvierebbe a confermare per la terza volta consecutiva una guida di segno progressista, con un risultato che potrebbe avere riflessi significativi sugli equilibri nazionali fra Pd e Fratelli d’Italia.

Resta però l’ultimo passaggio decisivo: quello delle urne. Saranno affluenza, voto disgiunto e comportamento degli indecisi a misurare quanto la “fotografia” dei sondaggi coinciderà con il film reale del voto del 23 e 24 novembre.

fonte sondaggi

1. Sondaggi sui CANDIDATI PRESIDENTI (Puglia 2025)

# Data pubbl. Istituto Committente Campione / MOE Decaro Lobuono Donno Mangano Note 1 03/11/2025 BiDiMedia AVS 1.000 – ±3,1% 59,5% 39,3% 1,0% 0,2% Distacco 20,2 punti Wikipedia 2 05/11/2025 Ipsos Corriere della Sera 800 – ±3,5% 63,8% 33,1% 2,2% 0,9% Distacco 30,7 punti Wikipedia +1 3 05/11/2025 Noto Porta a Porta (Rai) n.d. 65,0% 33,0% 2,0% n.d. Distacco 32 punti Wikipedia 4 06/11/2025 BiDiMedia PD Puglia 1.500 – ±2,5% 61,7% 37,0% 1,1% 0,2% Distacco 24,7 punti Wikipedia 5 07/11/2025 Tecnè Agenzia Dire 1.000 – ±3,1% 62–66% 32–36% 1–3% – Vantaggio stimato 30 punti Wikipedia +1 6 07/11/2025 Only Numbers Gazzetta del Mezzogiorno 800 – ±3,5% 59,8–64,0% 34,0–38,2% 0,7–1,7% 0,4–1,2% Distacco medio 25,8 punti Wikipedia +2 La Gazzetta del Mezzogiorno +2 7 07/11/2025 SWG AVS 1.000 – ±3,1% 61–65% 33–37% 1–3% – Distacco 28 punti Wikipedia

(n.d. = dato non disponibile nella fonte riportata)

2. Sondaggi sulle LISTE (PD, FdI, M5S, civiche ecc.)

Data pubbl. Istituto Committente Campione / MOE PD M5S AVS Liste Decaro (civiche)* FdI Lega (e alleati) FI Altri (centrodestra) Note 05/11/2025 Ipsos Corriere della Sera 800 – ±3,5% 23,5% 8,7% 5,6% “Decaro Pres.” 13,2%; “Per la Puglia” 6,3%; “Avanti Popolari” 5,9% 17,3% 4,5% 9,6% Noi Moderati 1,6%; DC 0,8% PD primo partito nelle stime Ipsos Wikipedia +1 06/11/2025 BiDiMedia PD Puglia 1.500 – ±2,5% 25,1% 8,9% 5,8% Avv. Popolari 4,5%; Decaro Pres. 11,1%; Per la Puglia 4,6% 21,2% 5,2% 10,5% Noi Moderati 1,4%; DC 0,4% Testa a testa PD–FdI Wikipedia 07/11/2025 Tecnè Agenzia Dire 1.000 – ±3,1% 22–26% 7–11% 4–8% Altre liste Decaro 23–27% 23–27% 2–6% 8–12% Noi Moderati 1–3% Quadro molto competitivo PD–FdI Wikipedia +1 07/11/2025 SWG AVS 1.000 – ±3,1% 31–35% 7,5–9,5% 5–6% Civiche Decaro 10–13% circa** 19–23% 4,5–5,5% 8–10% altre liste centrodestra 3–5% SWG vede PD oltre il 30% Wikipedia 07/11/2025 Only Numbers Gazzetta del Mezzogiorno 800 – ±3,5% 22,8% 11% 4% Decaro Pres. 12,8%; Per la Puglia 4,5%; Avanti Popolari 3,1% 24% 4,3% 8,3% Noi Mod.–Civici 2,9% Qui FdI risulta primo partito Wikipedia +2 La Gazzetta del Mezzogiorno +2

* Per “liste Decaro (civiche)” ho aggregato le sigle collegate al candidato presidente (Decaro Presidente, Per la Puglia, Avanti Popolari, ecc.).

** Alcuni valori di dettaglio sono indicati come intervalli nella fonte (es. 0,5–1,5; 9,5–11,5); qui li riassumo in forma sintetica.