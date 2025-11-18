Edizione n° 5889

"PARTE LESA" // Pugliapromozione, l’Agenzia si dichiara parte lesa: “Collaborazione piena con gli inquirenti”
18 Novembre 2025 - ore  12:03

OMICIDIO // Bari, tentato omicidio con modalità mafiose: cinque arresti
18 Novembre 2025 - ore  10:59

Sordomuto difende un giovane e viene brutalmente picchiato

CRONACA Sordomuto difende un giovane e viene brutalmente picchiato

A Ischia davanti ad un disco bar. E' stato colpito da quattro persone, uno è stato identificato

Sordomuto difende un giovane e viene brutalmente picchiato

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Novembre 2025
Cronaca // Focus //

Voleva salvare un ragazzo dal pestaggio scoppiato per futili motivi che stava subendo all’esterno di un discobar, sulla riva destra del porto di Ischia, ma alla fine è stato pestato lui stesso violentemente. La vittima è un uomo sordomuto, di circa 30 anni di età, che ieri mattina si è trovato in balia della violenza di quattro giovani, di cui tre di nazionalità ucraina, che vengono attivamente ricercati dalla Polizia di Stato isolana.

Al momento ne ha identificato uno, denunciandolo in stato di libertà. Gli agenti, coordinati dal vice questore Ciro Re, hanno avviato le indagini nel tardo pomeriggio di ieri dopo la denuncia dell’uomo affetto da sordomutismo. Interrogando alcuni testimoni sono venuti a sapere del soprannome con cui è conosciuto uno dei quattro aggressori, elemento che li ha messi sulla strada giusta per individuare lui e gli altri protagonisti della rissa. L’esame delle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza presente in zona ha fatto il resto.

All’inizio del filmato, che dura poco più di due minuti e mezzo, si vedono i quattro accanirsi sulla prima delle due vittime dell’aggressione: il ragazzo è già crollato a terra ma viene comunque investito da una serie di pugni e calci, poi si vede il sordomuto che cerca di avvicinarsi agli aggressori per fermarli ma viene bloccato da alcune ragazze, che si stanno allontanando dalla zona e che cercano di dissuaderlo dall’intervenire.

L’uomo però si divincola e corre verso i quattro che stanno infierendo sul ragazzo esanime a terra, prova a fermarli ma diventa a sua volta bersaglio del branco che gli riserva lo stesso trattamento, colpendolo ripetutamente anche dopo che è inciampato e finito a terra. Sono scene di inaudita violenza, che hanno lasciato sconcertati i molti ischitani che le hanno potute vedere grazie alla circolazione attraverso chat e gruppi di WhatsApp. Gli inquirenti sono fiduciosi di rintracciare, già nelle prossime ore, gli altri tre autori del pestaggio; per loro oltre alla denuncia per aggressione potrebbe scattare anche la proposta del Dacur, il provvedimento che vieta ai soggetti ritenuti pericolosi di frequentare determinate aree pubbliche.

Lo riporta l’ANSA



"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

