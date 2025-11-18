Trasporti, Totaro “Condizioni inaccettabili per lavoratori e studenti. Servono integrazione, interoperabilità e intermodalità”

Foggia – “La condizione attuale del trasporto pubblico per lavoratori e studenti della provincia di Foggia è assolutamente da rivedere.” È l’allarme lanciato da Gianluca Totaro, candidato del M5s al Consiglio regionale della Puglia, che denuncia una situazione quotidiana fatta di disservizi, ritardi e mezzi sovraffollati.

“Ogni giorno – spiega Totaro – molti pendolari sono costretti a viaggiare in piedi perché non ci sono posti a sedere. È una condizione che migliaia di lavoratori e studenti devono sopportare per raggiungere il posto di lavoro o l’Università di Foggia.”

Totaro ricorda anche i disagi vissuti negli ultimi anni, in particolare nel 2023, quando “numerosi lavoratori erano costretti a percorrere lunghi tratti a piedi per raggiungere la zona industriale di Foggia. Abbiamo lottato per colmare quelle tratte – sottolinea – e oggi finalmente esiste un collegamento bus adeguato.”

“Partire dalle tre I: integrazione, interoperabilità, intermodalità”

Per Totaro, il nodo centrale è la riorganizzazione complessiva del sistema dei trasporti provinciali: “È indispensabile coordinare e ottimizzare i servizi destinati a pendolari e lavoratori, garantendo mezzi pubblici efficaci ed efficienti, partendo dalle tre I.”

Integrazione oraria e tariffaria, innanzitutto, per permettere ai cittadini di cambiare mezzo senza lunghe attese e con costi più bassi rispetto alla somma di più biglietti.

Poi l’interoperabilità ferroviaria: “Chi arriva a Foggia con i treni regionali deve poter utilizzare i collegamenti locali per raggiungere l’intera Capitanata, soprattutto la cosiddetta Pentapoli: Manfredonia, San Severo, Cerignola, Foggia e Lucera. Oggi solo alcune di queste città sono realmente connesse.”

Infine, l’intermodalità, necessaria per servire anche quei comuni privi di infrastruttura ferroviaria: “È doveroso garantire servizi bus efficienti che consentano di cambiare mezzo di trasporto senza disagi.”

“Trasporti dignitosi per le persone, valorizzazione per il territorio”

Per Totaro la questione non è solo funzionale, ma profondamente sociale: “Bisogna evitare che lavoratori e studenti continuino a subire condizioni di viaggio non rispettose della loro dignità. Al tempo stesso – conclude – è fondamentale valorizzare e rendere competitivo anche il sistema di trasporto merci della Capitanata.”