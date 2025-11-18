Edizione n° 5889

BALLON D'ESSAI

"PARTE LESA" // Pugliapromozione, l’Agenzia si dichiara parte lesa: “Collaborazione piena con gli inquirenti”
18 Novembre 2025 - ore  12:03

CALEMBOUR

OMICIDIO // Bari, tentato omicidio con modalità mafiose: cinque arresti
18 Novembre 2025 - ore  10:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Trasporti, Totaro: “Condizioni inaccettabili per lavoratori e studenti. Servono integrazione, interoperabilità e intermodalità”

TOTARO Trasporti, Totaro: “Condizioni inaccettabili per lavoratori e studenti. Servono integrazione, interoperabilità e intermodalità”

Per Totaro, il nodo centrale è la riorganizzazione complessiva del sistema dei trasporti provinciali

Trasporti, Totaro “Condizioni inaccettabili per lavoratori e studenti. Servono integrazione, interoperabilità e intermodalità”

Trasporti, Totaro “Condizioni inaccettabili per lavoratori e studenti. Servono integrazione, interoperabilità e intermodalità”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Foggia – “La condizione attuale del trasporto pubblico per lavoratori e studenti della provincia di Foggia è assolutamente da rivedere.” È l’allarme lanciato da Gianluca Totaro, candidato del M5s al Consiglio regionale della Puglia, che denuncia una situazione quotidiana fatta di disservizi, ritardi e mezzi sovraffollati.

“Ogni giorno – spiega Totaro – molti pendolari sono costretti a viaggiare in piedi perché non ci sono posti a sedere. È una condizione che migliaia di lavoratori e studenti devono sopportare per raggiungere il posto di lavoro o l’Università di Foggia.”

Totaro ricorda anche i disagi vissuti negli ultimi anni, in particolare nel 2023, quando “numerosi lavoratori erano costretti a percorrere lunghi tratti a piedi per raggiungere la zona industriale di Foggia. Abbiamo lottato per colmare quelle tratte – sottolinea – e oggi finalmente esiste un collegamento bus adeguato.”

“Partire dalle tre I: integrazione, interoperabilità, intermodalità”

Per Totaro, il nodo centrale è la riorganizzazione complessiva del sistema dei trasporti provinciali: “È indispensabile coordinare e ottimizzare i servizi destinati a pendolari e lavoratori, garantendo mezzi pubblici efficaci ed efficienti, partendo dalle tre I.”

Integrazione oraria e tariffaria, innanzitutto, per permettere ai cittadini di cambiare mezzo senza lunghe attese e con costi più bassi rispetto alla somma di più biglietti.

Poi l’interoperabilità ferroviaria: “Chi arriva a Foggia con i treni regionali deve poter utilizzare i collegamenti locali per raggiungere l’intera Capitanata, soprattutto la cosiddetta Pentapoli: Manfredonia, San Severo, Cerignola, Foggia e Lucera. Oggi solo alcune di queste città sono realmente connesse.”

Infine, l’intermodalità, necessaria per servire anche quei comuni privi di infrastruttura ferroviaria: “È doveroso garantire servizi bus efficienti che consentano di cambiare mezzo di trasporto senza disagi.”

“Trasporti dignitosi per le persone, valorizzazione per il territorio”
Per Totaro la questione non è solo funzionale, ma profondamente sociale: “Bisogna evitare che lavoratori e studenti continuino a subire condizioni di viaggio non rispettose della loro dignità. Al tempo stesso – conclude – è fondamentale valorizzare e rendere competitivo anche il sistema di trasporto merci della Capitanata.”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO