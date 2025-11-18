Zoro (Propaganda Live) a Manfredonia: La Marca rompe il silenzio su mafia, PNRR e ghetti. "Il sindaco non è un re, né i cittadini dei sudditi"

MANFREDONIA (FOGGIA) – Una chiacchierata lunga e a tratti dura, tra telecamere, “memoria delle ferite ancora aperte e voglia di riscatto”. Ieri sera, Diego Bianchi, famigerato “Zoro” di Propaganda Live (La7), è stato in Comune a Manfredonia per incontrare il sindaco Domenico La Marca. Un passaggio del reportage che il programma sta realizzando in questi giorni in Capitanata, tra ghetti, PNRR, Borgo Mezzanone e la lunga ombra della criminalità organizzata.

L’incontro arriva a poche settimane di distanza dall’intervista rilasciata dal sindaco alla trasmissione Fuori dal Coro (Rete4), sempre sul nodo PNRR e sui fondi destinati al superamento dei ghetti. Sullo sfondo, la polemica politica esplosa dopo la notizia del definanziamento dei circa 52–54 milioni di euro previsti per Borgo Mezzanone, insediamento informale nel territorio di Manfredonia.

“Nessun fondo perso, ma vanno spostati”: il caso PNRR e Borgo Mezzanone

Con Bianchi, La Marca ha rimesso al centro proprio la partita dei fondi europei. «Abbiamo ribadito che non c’è stato nessun definanziamento – ha spiegato il sindaco – ma la volontà, non solo del Comune di Manfredonia, ma anche della Prefettura e della Regione, di non rinunciare a quei fondi. Abbiamo chiesto, anche al ministro Piantedosi, di spostarli su altre linee di finanziamento».

Secondo l’amministrazione, quindi, la partita non è chiusa: l’obiettivo resta utilizzare quelle risorse, magari con modalità diverse, per il superamento dei ghetti e il diritto ad abitare dignitosamente. Una linea già rivendicata pubblicamente dal primo cittadino in altre dichiarazioni, in cui ha chiesto chiarezza sul futuro delle risorse e sulla loro eventuale riprogrammazione.

La questione non è solo tecnica. A Borgo Mezzanone, “ghetto simbolo” dell’emergenza bracciantile, vivono fino a quattromila persone nei periodi di picco, spesso in condizioni estreme. Nel 2025, sette delle otto morti registrate negli insediamenti informali tra Puglia e Sicilia sono avvenute proprio lì. È questo lo scenario che Bianchi e la sua troupe stanno raccontando sul campo e che rende ancora più pesante ogni euro che si perde o rischia di non essere speso.

Mafia e comuni sciolti: “La criminalità qui non è mai andata in vacanza”

Il confronto si è allargato poi al tema più scomodo: la criminalità organizzata in Capitanata e il passato recente di Manfredonia. Come risaputo, nel 2019 il Comune sipontino è stato sciolto per infiltrazioni mafiose dal Consiglio dei Ministri, con il decreto che ha certificato condizionamenti della malavita nell’attività amministrativa dell’ultimo decennio. Manfredonia si è così affiancata a Mattinata e Monte Sant’Angelo, altri centri garganici finiti sotto commissariamento per mafia. “La criminalità organizzata c’è sul nostro territorio, e questo non lo dice il sindaco La Marca – ha sottolineato il primo cittadino – lo dicono le indagini, le inchieste, gli avvisi di garanzia che hanno raccontato una brutta storia della nostra città”.

Da qui la richiesta insistita di maggiori forze dell’ordine, ribadita anche al ministro dell’Interno: «Abbiamo chiesto più volte – in Prefettura e al ministro Piantedosi – una maggiore presenza. L’ordine pubblico ha bisogno di presenza. Non possiamo aspettare un’altra strage perché lo Stato si renda conto che qui la situazione è difficile da gestire, soprattutto se abbiamo poche donne e pochi uomini nelle forze dell’ordine».

Parole in linea con gli appelli che arrivano da sindacati e associazioni dopo omicidi e episodi di violenza nell’area dei ghetti, dove il superamento degli insediamenti informali viene indicato come passaggio indispensabile anche per la sicurezza collettiva.

L’amministrazione La Marca è in carica da poco più di un anno, dopo un lungo periodo di commissariamento e una fase politica definita dal sindaco «fallimentare» che ha prodotto, oltre allo scioglimento per mafia, un pesante piano di riequilibrio per evitare il dissesto finanziario dell’ente.

«Ci siamo ritrovati a ricostruire una comunità – ha raccontato al microfono di Bianchi –. Una comunità che ha pagato una chiusura per infiltrazioni mafiose, un piano di riequilibrio economico e un’esperienza amministrativa che in due anni si è rivelata fallimentare. Ora c’è tanto da ricostruire, soprattutto nel rapporto con la città, per fare in modo che i cittadini possano riacquistare fiducia nelle istituzioni».

Il sindaco non nega le difficoltà: personale ridotto all’osso, problemi “atavici” non risolti da anni, l’urgenza di garantire almeno l’ordinario. Ma insiste sulla necessità di ripartire dalla macchina amministrativa e da un’idea concreta di legalità: «La legalità non è una parola, si costruisce con i fatti, con l’esempio, con gli interventi e soprattutto con la capacità di dire no, perché i diritti dei cittadini non devono più essere un favore».

“Ora la città chiama la mafia per nome”

Nella conversazione con Bianchi è emerso anche il lavoro silenzioso che, negli ultimi anni, ha iniziato a cambiare il clima cittadino. «Qualche anno fa si faceva fatica a parlare di mafia – ha ricordato La Marca – oggi a Manfredonia abbiamo il presidio scolastico di Libera e il presidio cittadino. Sono segnali importanti di una comunità che sta prendendo coscienza, che comincia a chiamare per nome alcune situazioni e soprattutto inizia a prendere posizione».

Segnali che si affiancano alle esperienze di Monte Sant’Angelo e Mattinata, spesso citate come esempi positivi di uscita dal commissariamento e di reazione civile dopo le inchieste sulle infiltrazioni mafiose. In Capitanata, d’altronde, lo scioglimento per mafia resta uno strumento usato più volte negli ultimi anni, segno di un radicamento profondo dei clan anche negli enti locali.

“Il sindaco non è un re, i cittadini non sono sudditi”

Infine, con Bianchi si è parlato anche di stile di governo. La Marca rivendica un metodo diverso, fatto di ascolto, incontri, informazione continua alla città: «Stiamo cercando di cambiare le modalità di fare politica, aprendo il Comune alla città, incontrando le persone, informandole. È un percorso, ma stiamo tracciando un sentiero importante. Chi assume un ruolo di responsabilità deve mettersi al servizio. Il sindaco non è un re, il sindaco è al servizio. E i cittadini non sono sudditi».

Parole semplici, ma pesanti in una città che porta ancora addosso lo stigma del “Comune sciolto per mafia” e che oggi prova a dotarsi di “anticorpi” – come li chiama lo stesso sindaco – contro ogni possibile nuovo condizionamento.