Monte Sant’Angelo, pranzo solidale, 100 presenze tra volontari e cittadini

Monte Sant’Angelo – BEN 100 persone, tra volontari e persone in povertà, siederanno insieme il prossimo 19 dicembre per il pranzo solidale cittadino. Si tratta del volto della disperazione che incontra quello della speranza ordinaria espressa dai servizi di aiuto alla famiglia che il mondo del volontariato locale promuove in totale gratuità. In questo modo, il dispensario alimenti, sostenuto della Caritas e associazioni di volontariato, è l’ambito in cui l’umanità ferita incontra la solidarietà organizzata e dal diverso volto. Ogni struttura in solidarietà partecipata “adotta” in media 16 famiglie in povertà.

La Caritas diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo in collaborazione con l’associazione onlus “Regina della Pace” di Monte Sant’Angelo, realizzerà, il prossimo 19 dicembre 2013, il pranzo solidale cittadino. Si tratta di un’iniziativa dallo spessore educativo ed indirizzata a quanti sono “assistiti” durante l’anno dai servizi di prossimità sociale elargiti gratuitamente da alcune Caritas parrocchiali di Monte Sant’Angelo e associazioni locali. In questo modo, il volontariato dai diversi “colori” solidali”, farà festa con chi non potrà far festa. Persone sole o aggravate dal bisogno alimentare troveranno posto in sala affianco a coloro che durante tutto l’anno garantiscono un aiuto discreto ed umanizzato.

Un’iniziativa solidale che non si sovrappone a quelle previste in prossimità del Natale dalle singole realtà e che anzi si inquadra nel desiderio di quella pastorale integrata auspicata dal vescovo Michele Castoro. Il pranzo solidale cittadino, inoltre, è nell’ottica della totale gratuità espressa da quanti in vario modo vi partecipano: dal gestore del ristorante ai vari volontari, dal locale imprenditore ai vari animatori di sala.

L’iniziativa sarà arricchita dalla significativa presenza del vescovo Michele Castoro e dal primo cittadino di Monte Sant’Angelo Antonio Di Iasio.

Redazione Stato