Celenza, Natale nell’incanto del borgo tra storia e magia

Celenza Valfortore. A Celenza tutti pronti a vivere la magia del Natale. Anche nel piccolo borgo dei Monti Dauni vicoli e piazze si riaccenderanno delle magiche atmosfere della festa più bella dell’anno. All’insegna della tradizione, della storia e del divertimento per i più piccoli il programma messo a punto dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco.
Si inzia il 21 dicembre alle ore 17,00 in piazza Malice con La magica Casa di Babbo Natale. All’atteso appuntamento per tutti i bambini ci saranno giochi, leccornie e spettacoli con i personaggi dei cartoons. Il 27 dicembre, alle 21,00, nei locali sottostanti piazza Malice, spettacolo di cabaret con il duo comico Gemelli Perversi. Il 28 dicembre alle 21,00, nella Chiesa Madre, il “Concerto di Natale” della Corale Polifonica “Santa Cecilia” di Castelnuovo della Daunia. Una serata organizzata dalla Parrocchia, dedicata alla musica sacra e ai canti della tradizione natalizia.
Per il 30 dicembre è atteso il pubblico delle grandi occasioni perchè il borgo si animerà di un’atmosfera fiabesca con l’antica “Sfida delle Contrade Torre – Convento”. Si inizia alle 18,30 da piazza San Francesco. Dame e cavalieri, giullari, mangiafuoco e sbandieratiori sfileranno in corteo per le strade del paese fino a raggiungere largo Castello. Ai piedi dell’antico palazzo dei Gambacorta si sfideranno in duello le due contrade, Torre e Convento, simbolo dello scontro sociale che divideva e distingueva i due quartieri.
Davanti all’antico e splendido Monastero di San Nicola si potrà assistere a spettacoli di sbandieratori e mangiafuoco. Nella bella e suggestiva Celenza, nelle stradine, nei vicoli e nelle piazzette affacciate sul lago di Occhito si potranno gustare piatti della tradizione, sapori e profumi di stagione. La Pro Loco, che ha pensato ed organizzato l’evento, grazie alla collaborazione dei soci e dei tanti cittadini, allestirà un percorso eno-gastronomico nel cuore del centro storico. “E’ la ricostruzione di importanti momenti di vita del 1800 – ricorda Angelo Boccamazzo, presidente della Pro Loco. Accompagnati dagli sbandieratiori del Gruppo storico “Giovanna I d’Angiò” di Colletorto, decine di figuranti, tutti di Celenza, in costume d’epoca, daranno vita ad una manifestazione suggestiva. Un evento che nasce dallo studio, dalla ricerca storica, e dall’amore per questo territorio. Un grande lavoro corale, di partecipazione popolare. Siamo certi che anche quest’anno sarà un successo, e l’evento richiamerà gente sia dal Molise che dalla Puglia”.
Così come la storia, la ricerca delle radici chiuderà l’anno, anche il nuovo si aprirà all’insegna della tradizione. Il 1° gennaio appuntamento con le Maintonate celenzane. Si tratta di componimenti in versi, a rima baciata, stornelli canzonatori improvvisati che raccontano storie, aneddoti scherzosi degli abitanti e drei personaggi pubblici. Ogni stornello è accompagnato dalla musica eseguita dal gruppo bandistico dell’associazioe musicale “Celenna”. Una manifestazione popolare antichissima, che affonderebbe le radici nei fescennini. Entusiasta del lavoro svolto il sindaco Massimo Venditti “Il programma messo a punto è, ancora una volta, reso possibile grazie all’impegno dei nostri concittadini, che ringrazio a nome dell’amministrazione. A tutti i celenzani, in ogni angolo del mondo si trovino, gli auguri di buon Natale e buon anno”.
Ufficio Stampa Comune di Celenza Valfortore
Rosalia R. Marcantonio
Gentile Redazione Le mando questa mia semplice poesia ,Veda se ritiene utile pubblicarla,grazie
Poesia di Natale 2016
Anche quest’anno è arrivata la festa più bella, il Natale, porta sempre gioia e fa sognare,
ricordando la nascita di Gesù Bambino con la sua luce, ci apra gli orizzonti e una società più giusta si possa realizzare.
Questa festa speciale, porta freddo e neve e le bellezze della natura da ammirare,
da coltivare, rispettare, un’ equa distribuzione delle risorse e ogni persona abbia il pane da mangiare.
Questa simpatica festa, ci doni l’impegno per far si che i bambini non siano sfruttati e maltrattati,
ma possano avere il diritto di giocare, vivere sereni, con bontà e affetto essere amati.
Il Natale festa meravigliosa, faccia scoccare in noi la scintilla che accende la fiamma che scalda ogni cuore,
portare calore un sorriso e l’ascolto agli anziani, il tempo donato a loro è per tutti salutare.
In questo magnifico Natale assumiamo la responsabilità, di utilizzare l’intelligenza con pura onestà per amare,
sensa maltrattamenti, ma con umanità, dolcezza, voler bene alle donne, la loro dignità è da rispettare.
In questa dolce festa, vorrei che sparisse l’indifferenza e crescesse in ogni luogo l’albero della responsabilità,
con tanti rami, i suoi frutti siano, diritti e valori umani, per portare nel mondo giustizia sociale e solidarietà.
In questa splendida festa, sarebbe bello vedere fiorire nelle persone la gentilezza e la tenerezza,
da donare agli ammalati, assieme al diritto alle cure, un affettuoso abbraccio e una carezza.
In questo Natale, prendiamo l’impegno di raggiungere un grande obiettivo, quello di abolire la guerra,
portare nel mondo buona armonia, fratellanza e pace in ogni angolo della nostra madre terra.
C’è bisogno di un Natale con meno egoismo e più ospitalità, le persone siano salvate nel nostro mare,
diventi un luogo di vita, a questi fratelli, spunti l’alba per un futuro migliore, hanno il diritto di sperare.
La felicità non è vivere e sentirsi grandi in cima alla montagna con illusa superiorità,
Ma quella di essere umili, assieme agli ultimi, a condividere un pezzo di pane, li si trova, il valore della vita e umanità.
Se tutto questo con il nostro impegno, si avvererà e farà vincere nella società, l’amicizia, la pace e l’amore,
allora sarà per tutti sempre Natale e saremo sereni, in un mondo migliore.
Francesco Lena – Cenate Sopra ( Bergamo )
Gentile Redazione le mando questa mia semplice poesia veda se ritiene utile pubblicarla, grazie
POESIA L’ANNO 2026
Un anno nuovo sia pieno di poesia, armonia e di tanta bellezza,
spero con grande ottimismo, che porterai pace, amore e gentilezza.
Adesso che va via l’anno vecchio, dobbiamo ricordare tante cose positive belle e mite,
ma per colpa di tanti governanti che organizzano le guerre, ci lascia anche tante ferite.
Un anno che ci lascia molti conflitti, ingiustizie sociali e disuguaglianze non risolte,
colpa anche per l’indifferenza e l’egoismo di molti cittadini, che non si impegnano con responsabilità.
Ora dobbiamo essere uniti per mettere fine alle guerre, nella gente c’è tanta voglia di fermarle,
di volersi bene, di darsi da fare, per costruire una società più giusta, aperta, accogliete e migliore.
Tanta gente ha dentro bei sogni, amore, onestà e si impegnano a fare cose con responsabilità,
per costruire una comunità piena di valori per la vita, di umanità fratellanza e di solidarietà.
C’è bisogno di mettersi tutti insieme con impegno, per dire basta costruzioni di armi strumenti di morte,
dobbiamo riuscire a costruire mezzi per la vita, con l’obiettivo di un mondo più umano e di pace, quelle risorse adoperarle per combattere la fame nel mondo e salvare tanti bambini e tante vite.
Un altro obiettivo altrettanto importante è il rispetto della natura e del ambiente,
se questi obiettivi assieme a quelli di uguaglianza, libertà, fraternità e solidarietà saranno raggiunti.
Potremo dire ad alta voce e con gioia, di avere fatto con responsabilità il nostro dovere per bene comune,
con l’obiettivo di una società piena di valori per la vita di pace, di serenità per tutti i cittadini del mondo.
Francesco lena Via Provinciale,37
24060 Cenate Sopra ( Bergamo ) Tel. 035956434