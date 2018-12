Foggia. La Polizia sequestra 2 videoslot

Di:

Foggia. Nella giornata del 10 dicembre u.s. nell’ambito di un servizio di controllo rivolto agli esercizi commerciali, con particolare riferimento alle sale giochi e circoli privati, gli Agenti della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa della Questura di Foggia hanno controllato varie attività nel quartiere Candelaro.

In particolare è stato accertato che un esercizio, nonostante l’insegna esterna era chiuso da circa un anno.

Un bar caffè risultava regolare al controllo amministrativo, mentre un altro bar, pur risultando regolare per il possesso delle licenze, in una stanza veniva riscontrata la presenza di due apparecchi videoslot, sprovvisti di nulla osta per l’utilizzo e non collegati alla rete prevista.

I due apparecchi sono stati sottoposti a sequestro ed inoltre la proprietaria veniva sanzionata con il pagamento di euro 2000.

Redazione StatoQuotidiano.it