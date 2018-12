“La Guardia di Finanza può frugare nei conti correnti?”

Di:

Piccoli e grandi evasori: da oggi in poi non ci sarà solo l’Agenzia delle Entrate a controllare i movimenti sospetti sul conti correnti: anche la Guardia di Finanza avrà libero accesso ai rapporti bancari. E potrà effettuare indagini senza bisogno della preventiva autorizzazione del magistrato. È questa l’importante novità che emerge dal nuovo decreto fiscale [1] appena convertito in legge dal Parlamento: il testo definitivo, infatti, assegna poteri molto più incisivi alle fiamme gialle in tema di contrasto alle operazioni illecite, anche quella per importi minimi.

