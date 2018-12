“Monte Sant’Angelo: marzo, luglio e dicembre 2018: 3 incendi presso il Centro comunale raccolta”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”Per la terza volta, in appena nove mesi, è stato incendiato da ignoti il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani. Un altro atto criminale che il Movimento “VERSO IL FUTURO” condanna con assoluta determinazione. Ma lasciateci fare alcune domande.

Perché ancora una volta è stato appiccato il fuoco proprio al Centro Comunale di Raccolta, visto che quel servizio non arreca fastidio a nessuno poiché nei suoi dintorni non vi sono abitazioni né imprese produttive e commerciali?

E’ vero o no che la TECNECO ha proceduto alla stipula di un nuovo contratto di assunzione? Nel suo comunicato pare che il Sindaco attribuisca perentoriamente alla “mafia locale” quest’atto criminale. Quali informazioni ha per fare simili affermazioni? L’ Amministrazione comunale ha ricevuto pressioni o intimidazioni collegate al Servizio di Nettezza Urbana? La TECNECO è stata sottoposta a condizionamenti nella gestione del personale? E se tutto ciò non è accaduto, perché si fabbricano certi “ schermi giustificativi”? Per nascondere cos’altro?

I CITTADINI HANNO DIRITTO DI SAPERE. IL SINDACO HA IL DOVERE DI DIRE TUTTO CIÒ CHE SA”.

Monte S. Angelo, 17 dicembre 2018 – “VERSO IL FUTURO”