Natale al mare? A Manfredonia si può, con le grandi novità del Porto turistico “Marina del Gargano”, che si predispone a trasformarsi in accogliente open space per trascorre lieti momenti per le imminenti festività di fine anno. La già stupenda location adagiata sul Golfo, con alle spalle le montagne del Gargano, in questi giorni si sta già preparando, vestendosi sorprendentemente a festa con diversi centinaia di metri di luminarie che ne esaltano lo skyline, creando una suggestione capace magicamente di avvolgere nell’atmosfera natalizia diportisti, avventori e visitatori.

“Marina del Gargano” si apre alla città ed al territorio, (ri)partendo da strategie e programmazione commerciali mirate all’avvicinamento della fruizione e dell’accessibilità della risorsa mare per tutti tutto l’anno, non solo a proprietari di imbarcazioni ed appassionati sportivi, per i quali, comunque sono riservate condizioni vantaggiose come, ad esempio, la possibilità di assicurarsi un posto in banchina a partire a 590 euro (annuali).

Già da lunedì 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, sarà possibile vivere l’esperienza “Marina del Gargano” con un “Aperitivo in Marina”, per un collettivo brindisi augurale. Infatti, presso le attività “Marincanto”, “Almar”, “Flamingo” e “Grasso”, dalle ore 11 alle 18, ad un prezzo convenzionale di 10 euro, accompagnati da musica live, si potranno degustare deliziosi aperitivi a due passi dal mare, in un evento piacevole ed aggregativo. Per tutto il periodo natalizio, le attività commerciali e ristorative, saranno sempre operative per ospitare coloro i quali scelgono il Porto turistico di Manfredonia come destinazione dei loro momenti conviviali e di svago.

