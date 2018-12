Neonazista francese arrestato a Brindisi

Di:

(ANSA) – BRINDISI, 18 DIC – Un estremista neonazista francese fuggito ad un mandato di cattura internazionale è stato bloccato dalla polizia ad Ostuni, in provincia di Brindisi. L’arrestato è Alexis Issaurat, di 31 anni, alias Franck Saron (nome risultato falso), nato in Francia.

Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo emesso il 13 dicembre 2018 dalla Procura della Repubblica di Nizza per reati contro la persona. Issaurat era stato condannato dal Tribunale di Nizza il 4 gennaio 2017 anche per reati concernenti l’illecita detenzione e trasporto di armi.

L’uomo, dopo aver ottenuto un giorno di permesso, il 5 settembre scorso non era rientrato in carcere, rendendosi irreperibile e divenendo così ricercato in tutta Europa. Dagli accertamenti eseguiti dalla Digos di Brindisi e dal commissariato di Ostuni, Issaurat risulterebbe un soggetto pericoloso legato agli ambienti di estrema destra neonazista francese.