Parcheggiatori abusivi, blitz a Foggia

Di:

Foggia. Nella giornata del 14 dicembre u.s. è stato svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, preventivamente predisposto con Ordinanza del Questore di Foggia, Dr. Mario della Cioppa, mirato a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia, congiuntamente ad un equipaggio della Polizia Municipale hanno svolto l’attività di controllo in diverse zone della città conseguendo i seguenti risultati: Il primo controllo iniziato nelle prime ore della mattinata è stato eseguito nella zona dell’Ente Fiera, sia sul lato di Viale Fortore che su quello di Corso del Mezzogiorno, senza riscontrare la presenza di parcheggiatori abusivi.

In Piazza Martiri Triestini non si riscontrava la presenza di parcheggiatori abusivi, i vigili urbani elevavano contravvenzioni per divieto di sosta.

Gli agenti continuavano il servizio nella zona Ospedale Riuniti in Viale Pinto, senza riscontrare la presenza di parcheggiatori abusivi. In Via Natola veniva rilevata la presenza di un

parcheggiatore abusivo il quale veniva prima contravvenzionato per la violazione al Codice della Strada perché sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore senza autorizzazione e poi allontanati dal luogo in cui si era concretizzata la trasgressione, in osservanza del vigente “Decreto Sicurezza”.

Di ritorno su Piazza Martiri Triestini non si riscontrava la presenza di parcheggiatori, ma gli Agenti della Polizia Municipale elevavano dieci contravvenzioni al C. di S. per auto parcheggiate in divieto di sosta. Altri controlli sono stati svolti in numerose altre zone della città senza riscontrare la presenza di parcheggiatori.

Un utente in piazza Martiri Triestini si compiaceva ed esprimeva il proprio apprezzamento agli agenti per i servizi svolti in quella zona.

Redazione StatoQuotidiano.it