Delio Rossi, ex tecnico del Palermo, era stato molto vicino al ritorno in panchina. Precisamente su quella del Foggia, dopo l’esonero di Grassadonia, poi però il club pugliese ha optato per Padalino. Ecco le parole rilasciate da Rossi ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”: «Avranno fatto altre valutazioni o altre scelte. Se non sono sulla panchina del Foggia è perché qualcuno non mi ci ha voluto, non certo per colpa mia. Io avevo proposto di rmare solo per 6 mesi, senza opzione. Pensavo di essere io il pro lo di tecnico che cercavano. Nember mi avrebbe dovuto far sapere dopo aver aggiornato la proprietà, cosa che non è accaduta. sono ritornato a Roma. Poi giovedì ho inviato alla società il mio in bocca al lupo per la partita, sabato ci siamo risentiti e abbiamo ripercorso l’intera vicenda».

fonte www.ilovepalermocalcio.com