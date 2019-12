Anche Manfredonia in mostra per il 100° anniversario nascita Wolfgang Lettl

, 18 dicembre 2019. Nel giorno del 100° anniversario della nascita dell’artista, si è svolta stamani l’apertura a Augsburg (Augusta) del nuovo ““.

Nel centro della città (Zeuggasse 9) su 630 metri quadri, saranno esposti ben 130 dipinti dell’artista tedesco, relativi agli anni 1942 – 2007. Di questi 130 dipinti, 19 sono in “stile impressionismo” e dedicati a Manfredonia.

Molta attualità riveste anche il dipinto “Der vierte Fall“, ad oggi riproponibile per il movimento delle “Sardine“.

Tutte le informazioni (solo in tedesco) sono disponibili al seguente link

FOTOGALLERY NUOVO LETTL MUSEUM AD AUGSBURG

FLORIAN LETTL A MANFREDONIA (PH STATOQUOTIDIANO)

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO WOLFGANG LETTL

fonte image: http://www.comune.manfredonia.fg.it/news_long.php?Rif=5528 https://3.bp.blogspot.com/-Ieltur2G220/VqOpN9Nry L’Agenzia del Turismo è al lavoro per la messa a punto degli ultimi dettagli dell’allestimento della mostra di Wolfgang Lettl “Manfredonia, la mia amata”. L’arte di Wolfgang Lettl a Siponto – ph matteo fidanza PH ANTONIO TROIANO FLORIAN LETTL – PH ANTONIO TROIANO – MANFREDONIA Il doodle di oggi è un omaggio a Manfredonia e alla vecchia Siponto. Il popolo del golfo allevato da un pesce – “Nascita di una nazione marinara, 1977 (cm 34×76,5)” – All rights reserved – © Wolfgang Lettl “Manfredonia, la mia amata”: doodle “Il frontaliero” – All rights reserved – © Wolfgang Lettl Nel quadro “La fuga“ del 1984 (cm 90×99) l’uomo è piatto per la paura, e sembrerebbe fuggire – All rights reserved – © Wolfgang Lettl “Manfredonia, la mia amata”: doodle “Pegaso” – Su idea, richiesta e gentile concessione di Florian Lettl, che si ringrazia. All rights reserved – © Wolfgang Lettl fonte image www.lettl.de/l003.html immagine in allegato al testo – All rights reserved – © Wolfgang Lettl Il “doodle” di oggi fa riferimento all’opera di Wolfgang Lettl “La nascita di ulisse” 1984 (cm 50×70) – Su idea, richiesta e gentile concessione di Florian Lettl, che si ringrazia. All rights reserved – © Wolfgang Lettl Il doodle di oggi (31 agosto 2017) è parte del quadro “Basta adesso!“ di Wolfgang Lettl – – Su idea, richiesta e gentile concessione di Florian Lettl, che si ringrazia. All rights reserved – © Wolfgang Lettl RICOSTRUZIONE FOTOGRAFICA A CURA DI FLORIAN LETTL “La pesca”, 1997 cm 75×97 – Su idea, richiesta e gentile concessione di Florian Lettl, che si ringrazia. All rights reserved – © Wolfgang Lettl Il doodle odierno fa riferimento all’opera di Wolfgang Lettl “La ciurma”, 1997 cm 74x 101 – Su idea, richiesta e gentile concessione di Florian Lettl, che si ringrazia. All rights reserved – © Wolfgang Lettl Wolfgang Lettl – http://www.lettl.de Il cortometraggio è basatp sul sogno di infanzia di Lettl delle “Le tre porte” FLORIAN LETTL, FIGLIO DI WOLFGAN (PH SAVERIO DE NITTIS) Ph Chiara Piemontese

Biografia WOLFGANG LETTL

Wolfgang Lettl è considerato uno dei grandi pittori della seconda generazione surrealista. E’ nato ad Augsburg, in Germania, il 18 dicembre 1919.

“Lettl e’ stato anche il fondatore dell’Organizzazione per la promozione dell’arte surrealista, nonche’ creatore lui stesso di un museo surrealista ad Augusta, nella cui Accademia di Belle Arti e’ stato professore di pittura. Nel 1940, all’eta’ di 21 anni, Lettl come militare dell’esercito tedesco presto’ servizio a Parigi, dove entro’ in contatto con gli ambienti surrealisti e realizzo’ i suoi primi lavori, degli acquerelli dedicati a scene di vita della capitale francese. Dopo la seconda guerra mondiale, rientrato ad Augusta da un campo di prigionia norvegese, Lettl si dedico’ completamente all’arte, dipingendo paesaggi e ritratti e affinando un originale stile surrealista.

Negli anni cinquanta fece esperimenti surrealisti con murales, graffiti e mosaici. La sua prima grande mostra retrospettiva fu allestita nel 1963 a Monaco di Baviera ed nello stesso periodo divenne membro della Neue Münchener Künstlergenossenschaft. Per quasi tren’anni, dal 1975, in estate l’artista tedesco si trasferiva in Italia, nella sua casa in Puglia, dipingendo paesaggi marini ispirati dalla spiaggia di Manfredonia. Lo studio della luce del paesaggio pugliese gli ispiro’ un nuovo stile: alla vena surreale si uni’ un tratto piu’ decisamente impressionista. Nel 1992 l’artista dono’ ad Augusta il ”Lettl Atrium”, un museo dell’arte surrealista con centinaia di suoi quadri e decine di opere di altri maestri europei”. Fonte Sin-Pam/Col/Adnkronos.

FOCUS WOLFGANG LETTL