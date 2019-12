Argos Hippium “Al Giordano musiche e volti della fiction ‘Ognuno è perfetto'”

La carovana di, fiction di Rai 1 con, fa tappa alil prossimo. Sarà proprio il protagonista, all’anagrafe Gabriele Di Bello, a raccontare al pubblico la straordinaria avventura vissuta insieme ad un gruppo di talentuosi amici, affetti come lui da sindrome di down. A salire sul palco, insieme a Rich ci sarà anche, già firma della fiction cult. È stato proprio Campiotti a scegliere per la colonna sonora il bravissimo pianista foggianoche al Giordano si esibirà in concerto con l’

L’ evento è organizzato dal Premio Argos Hippium, in collaborazione con il Lions Club Foggia Arpi e il patrocinio del Comune di Foggia. “Durante l’ultima edizione del nostro premio – racconta Lino Campagna, ideatore e organizzatore dell’Argos Hippium – Carmine Padula ha presentato in anteprima assoluta la colonna sonora della fiction campione di ascolti nel prime time delle prime due puntate. L’ultima andrà in onda lunedì 23 dicembre. È stato Carmine a farci innamorare di questa sua magnifica esperienza ed è così che abbiamo deciso, grazie al suo aiuto, di conoscere più da vicino questa grande famiglia”.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza a tre associazioni che da anni lavorano per il sociale: “Liberi di fare sport “di Tivoli, ‘I diversabili’ di Lucera e “Civico 21” di Foggia.

Il costo del biglietto è di 20 euro per platea e palchi di prima e seconda fila, 15 euro per i palchi di terza fila, 7.50 per il loggione. La serata avrà inizio alle 20.30.