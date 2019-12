Foggia, 18 dicembre 2019. Sono 3 le persone sottoposte a fermo di indiziato di delitto per il reato di concorso in tentato omicidio aggravato di Carabinieri della Sezione Operativa CC di Cassino, in seguito all’accoltellamento alla schiena di un ragazzo nel quartiere San Bartolomeo. Alla base dei fatti, un presunto debito di droga.

Le persone sottoposte a fermo sono: D.S.A., nato a Cassino classe 1988; D.N:N., nata a Foggia, classe 1999; D.S.F., nata a Roma classe 1997.

Come riporta casilinanews.it, i tre ragazzi “in concorso tra loro” il 16 dicembre “cagionavano a P.B., classe 1983 di Cassino, già censito, lesioni gravissime all’interno della sua abitazione, accoltellandolo alla schiena. Causa della lite un debito di droga contratto dalla vittima”.

“L’arma usata per cagionare le lesioni non è stata ancora rinvenuta”.