CONI, approvato budget per l’esercizio 2020

Il 273° Consiglio Nazionale del CONI si è riunito oggi, presso il Foro Italico, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali riunioni del 2 e 29 ottobre 2019: approvate all’unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente: Malagò ha aperto i lavori ricordando i personaggi del mondo sportivo scomparsi nelle ultime settimane, sottolineando contestualmente i principali risultati di rilievo conseguiti dagli azzurri nello stesso periodo. Dopo aver dato il benvenuto ai due nuovi componenti del Consiglio, i commissari straordinari dell’AeCI, Fabio Gregorio Fistetto, e dell’UITS, Igino Rugiero, è stato quindi affrontato il tema legato a Milano Cortina 2026, con una fotografia puntuale sullo stato dell’arte a livello di composizione degli organismi chiamati a garantire l’operativa organizzativa. Continua l’interlocuzione con il Governo per il discorso relativo alla Legge Olimpica e anche per i decreti attuativi legati all’ordinamento normativo del mondo sportivo, in osservanza della carta olimpica. È stata illustrata la composizione della squadra italiana per la terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Losanna 2020 con la scelta di Elisa Confortola come portabandiera: nella sfilata dell’evento in Svizzera capitanerà 67 azzurri. Il Consiglio ha quindi tributato un’ovazione a Franco Carraro che a fine anno decadrà da membro CIO effettivo – rimanendo onorario – per sopraggiunti limiti anagrafici: ha partecipato per 57 anni consecutivi alle riunioni del consesso (Foto Mezzelani GMT Sport). È stata quindi espressa soddisfazione relativamente ai tavoli di lavoro istituiti per approfondire alcuni aspetti nevralgici del movimento, grazie all’impegno profuso dai vari gruppi. Dopo essere state presentate le delibere portate in approvazione, Il Presidente ha augurato buone feste a tutto il Consiglio, con l’auspicio di un 2020 di soddisfazioni e successi per l’intero movimento.

Sulla relazione del Presidente e su altri temi di carattere generale sono intervenuti: Franco Carraro (membro CIO), Gherardo Tecchi (Ginnastica), Giovanni Petrucci (Pallacanestro), Luciano Buonfiglio (Canoa Kayak), Giorgio Scarso (Scherma), Luciano Rossi (Tiro a Volo), Gabriele Gravina (Calcio), Maurizio Casasco (Medici Sportivi), Angelo Sticchi Damiani (Automobil Club), Michele Maffei (Rappresentante Associazioni Benemerite), Ugo Salines (Rappresentante Enti di Promozione Sportiva), Emanuela Maccarani (Rappresentante Tecnici).

3) Attività FSN-DSA-EPS: Approvate all’unanimità le seguenti delibere: aumento del numero dei Procuratori Nazionali dello Sport, che unitamente al Procuratore Generale dello Sport compongono la Procura Generale dello Sport, da 15 a 18; Proroga della nomina del Presidente e dei componenti del Collegio di Garanzia, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, disponendo che il Presidente Franco Frattini e i componenti restino in carica e operino in regime di prorogatio fino, e comunque non oltre, la data del 31 maggio 2020; Integrazione dei componenti della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva, di cui all’art.13 ter dello Statuto del CONI, con la nomina – in sostituzione del Presidente Mario Luigi Torsello – l’Avvocato Generale dello Stato, avv. Gabriella Palmieri Sandulli, quale componente della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, controllo e tutela dell’etica sportiva; Modifica Regolamento Agenti Sportivi; Approvata con un astenuto (Alfio Giomi – Atletica) la sanatoria delle iscrizioni al Registro in corso di validità al 31 dicembre 2019 per il mancato caricamento dell’attività sportiva, inclusa quella didattica, nonché per anomalie riferite esclusivamente agli anni 2018 e 2019, dei codici 450, 470, 490 e 500 e che, per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità 2018 e 2019, restano validi gli atti e le decisioni già adottate dal CONI.

4) Affari Amministrativi e Bilancio: Il Consiglio, dopo l’approvazione della Giunta, ha approvato all’unanimità il budget CONI per l’esercizio 2020, che presenta un risultato economico di pareggio. I contributi dallo Stato ammontano ad €/mln 40, oltre contributi aggiuntivi di €/mln 15 da ricevere sempre dallo Stato a copertura del fabbisogno netto di spesa per TOKYO 2020. Includendo anche i ricavi MKT e altri ricavi e proventi si determinano risorse complessive per €/mln 82,2 integralmente allocate in coerenza con la L 145/2018, garantendo al contempo un adeguato supporto alla preparazione delle Olimpiadi di Tokyo e Losanna 2020.

Non avendo altro da deliberare il Consiglio ha chiuso i lavori alle ore 16.35.