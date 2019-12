Il manfredoniano Prencipe, rettore della Luiss, intervistato da Forbes

Andrea Prencipe èdopo aver ricoperto l’incarico di Prorettore Vicario dell’Ateneo dal 2016 al 2018; Professore Ordinario di Organizzazione e Innovazione presso la stessa istituzione; Associate Dean for International Development della Luiss Business School.Laureato in Economia e Commercio, ha conseguito il Master in Management dell’Innovazione presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, il Master in Gestione dell’Innovazione Tecnologica e il Ph.D. in strategie tecnologiche presso lo SPRU.

Andrea è stato Direttore del PhD in Management del Dipartimento di Impresa e Management; Visiting Professor presso la Rotterdam School of Management e la BI, Norwegian School of Management, Oslo e Honorary Professor presso lo SPRU, Università del Sussex. È stato invitato come relatore presso Harvard Business School (Stati Uniti), London Business School (Gran Bretagna), Said Business School dell’Università di Oxford (Gran Bretagna), Università del Michigan (Stati Uniti), Università di Linköping (Svezia), Cass Business School della City University (Gran Bretagna), Rotterdam Business School (Olanda).

Il manfredoniano Andrea Prencipe si è raccontato nella prestigiosa rivista internazionale di economia “Forbes” nel numero di dicembre in un’intervista di Giovanni Iozzia firmata “La “fabbrica” di manager e imprenditori creata da Confindustria“.

“Professore, si è mai pentito, anche solo per un momento, di essere tornato in Italia?”, chiede Iozzia.



“No. Quando l’ho fatto io, non si parlava di rientro di cervelli ma di cervelli che scelgono, senza barriere. Ecco, come c’è il made in Italy, noi dobbiamo credere all’educated in Italy. Molte cose sono cambiate, i risultati si vedono ma noi continuiamo a correre”.

Fonte immagine: luiss.it