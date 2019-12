“Il piccolo principe” per l’inaugurazione del reparto di Pediatria di San Severo

. Un Natale pieno di novità organizzato dal Il Cuore Foggia con i Clown Dottori che senza sosta sono impegnati nelle corsie ospedaliere e nelle strutture socio-assistenziali di Foggia e tutta la provincia… ma la sorpresa più grande arriverà venerdì 20 dicembre alle 9.30 con l’inaugurazione del REPARTO di PEDIATRIA di San Severo dipinto a tema “ il Piccolo Principe” . Un progetto fortemente voluto dalla caposala del reparto Carmela Caposiena che ha trovato piena disponibilità dell’associazione il Cuore Foggia , che ha interamente finanziato la realizzazione durata tre mesi.

L’artista commissionata per il lavoro artistico è Diletta Ciannarella , scelta per eseguire i lavori proprio perché di San Severo e per la sua grande umiltà e determinazione.

L’intero reparto è stato dipinto a mano con colori atossici e tempere ecologiche , a partire dalla sala d’attesa ad ogni stanza che ha un nome e un colore diverso scelto seguendo la cromoterapia e secondo i personaggi del racconto . Corridoi e sala prelievi sono stati colorati e dipinti con disegni e frasi del “ il Piccolo Principe “libro scritto da Antoine Saint-Exupéry, non solo per rallegrare il reparto ma per trasmettere un messaggio profondo: l’importanza dell’amore e dell’amicizia, punti cardini della fiaba ma soprattutto trasmettere che ciò che conta è lo spirito, nel senso di ciò che fa di noi chi siamo e che solo poche persone che amiamo e a cui permettiamo di vedere la verità possono apprezzare. Lo spirito di voler uscire dagli schemi imposti dalla società in cui viviamo per mostrarci per come siamo.

“L’essenziale e’ invisibile agli occhi “.

Non poteva mancare la stanza del nido in neonatologia, dove è stato dipinto un bellissimo e originale albero della vita per valorizzare un momento importante della vita quello della nascita. Insomma il Natale invade il reparto di Pediatria che diventa sempre più il fiore all’occhiello sia per la professionalità dei suoi operatori medici, infermieri e coordinatrice sia per la luce e l’allegria che da oggi potrà regalare ai bambini costretti all’ ospedalizzazione.