Incredibile successo per concerto di Natale “Gargano Vita”

tenutosi ieri sera, promosso e organizzato da Gargano Vita, l’associazione mutualistica della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo.

L’evento, organizzato in collaborazione con i Frati Minori Cappuccini e l’Amministrazione Comunale della città garganica, si è svolto nel gremitissimo Santuario di Santa Maria delle Grazie per ricordare ed onorare Padre Pio nell’imminenza della festa verso la quale il Santo delle Stimmate nutriva un affetto davvero particolare. Protagonisti del concerto gli studenti di tre istituti scolastici sangiovannesi: le Scuole Medie don Alessandro De Bonis e Giovanni Pascoli e il Liceo Musicale Maria Immacolata.

I giovani musicisti hanno eseguito, sotto la direzione degli insegnanti e degli educatori, le pastorali della tradizione natalizia dell’Italia centro-meridionale e una serie di canti del repertorio internazionale.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, “nato per stimolare e valorizzare i talenti di tanti che sacrificano tempo ed energie per lo sviluppo culturale e sociale del nostro territorio”, è stata espressa dal presidente di Gargano Vita, il dottor. Donato Antonacci

Dello stesso avviso anche il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, il dottor Giuseppe Palladino che, oltre a ringraziare i Frati e l’Amministrazione Comunale, ha auspicato una cooperazione sempre più intensa tra le istituzioni affinché “tutti i giorni sia Natale e cosìriuscire a fare qualcosa di importante per il territorio”.

La registrazione dell’evento sarà trasmessa in esclusiva sull’emittente nazionale PadrePio TV (145 digitale terrestre – 445 Tivùsat – 852 SKY) il prossimo 25 dicembre alle ore 21.50.