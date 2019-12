Manfredonia. 50 anni fa il pio transito dell’Arcivescovo Andrea Cesarano

. IL GRANDE mosaico che campeggia nel timpano che sovrasta la loggia della facciata della cattedrale, raffigura l’incoronazione della Madonna di Siponto, eletta patrona della città, avvenuta il 25 agosto del 1955 per mano dell’allora patriarca di Venezia, cardinale Angelo Roncalli, poi papa Giovanni XXIII, con accanto l’arcivescovo Cesarano.

Rappresenta uno dei momenti più significativi dell’episcopato di mons. Andrea Cesarano, 121esimo arcivescovo metropolita di Manfredonia e amministratore apostolico perpetuo di Vieste, che volle quel mosaico per immortalare quell’evento unico nella storia della Chiesa sipontina, ma anche per ricordare la visita dell’amico fraterno sin dai tempi della permanenza in Turchia (1914) come segretario dello stesso Roncalli delegato apostolico, al quale ha dedicato un monumento marmoreo posto alla base della facciata anch’essa rinnovata.

UN AUTO-MONUMENTO, si mormorò, dell’arcivescovo Cesarano a futura memoria della sua lunga, proficua, autorevole, paterna permanenza a Manfredonia che si concluse con il pio transito avvenuto il 19 dicembre 1969, dopo 38 anni di apostolato durante i quali <ha lavorato, ha pianto e gioito per voi e con voi> ha sintetizzato mirabilmente mons. Cunial, vescovo di Lucera, nel trigesimo della morte; e nel timore, si disse anche, che i manfredoniani non lo avrebbero ricordato degnamente. Cosa che in effetti è avvenuto stante il fatto che a quel presule che tanto ha dato ai manfredoniani, non c’è traccia. Una circostanza alquanto diffusa a Manfredonia dove ci sono poche e distratte testimonianze della memoria cittadina.

L’ARCIDIOCESI di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo ricorderà l’arcivescovo Andrea Cesarano nel 50simo della sua dipartita, con un convegno, giovedì 19 prossimo, presso l’auditorium “Valentino Vailati”, ore 16, con gli interventi dell’arcivescovo padre Franco Moscone, l’arcivescovo emerito Domenico D’Ambrosio, Antonio Tomaiuoli archivista dell’archidiocesi, Claudio Gentile scrittore, Alberto Cavallini direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni asociali.

Monsignor Cesarano può ben essere annoverato come uno dei padri tutelari di Manfredonia. Il suo apostolato ha attraversato due epoche che hanno fatto la storia d’Italia e forse del mondo: quella prima della seconda guerra mondiale dominata dal famigerato nazi-fascismo la cui fine ha vissuto drammaticamente a Manfredonia nel settembre del 1943 occupata dai tedeschi tallonati dagli Alleati; e quella del dopoguerra della difficile ripresa economica del territorio. Arrivato a Manfredonia in sella di un cavallo bianco il 20 dicembre 1931, vi è rimasto per 38 anni (il vescovado più longevo dopo quello di Francone di 41 anni 1777-1818) durante i quali ha vissuto intensamente la città, partecipando attivamente alle vicende sociali, economiche e politiche della popolazione.

E’ stato il punto di riferimento di tutti. Le amministrazioni comunali ricorrevano a lui nei momenti più difficili, ma non è mai salito sul municipio. Il primo fu il suo successore Valentino Vailati (1970-1990) sindaco Michele Magno. Un periodo intenso carico di vicende sulle quali si è indagato poco o niente affatto. Come, ad esempio, quello riferito all’angosciante occupazione tedesca dall’otto settembre al primo ottobre 1943, nel quale l’arcivescovo Cesarano ebbe un ruolo decisivo per le sorti di tanti cittadini e cittadine e della stessa città. Di quei tremendi 23 giorni lo stesso Cesarano ha lasciato un palpitante diario di suo pugno nel quale descrive episodi che solo per la sua intercessione non si sono trasformati in tragedie.

UNA TREPIDANTE testimonianza di quei giorni di fuoco coincidente col racconto di Cesarano, ha lasciato anche il canonico don Silvestro Mastrobuoni, storico della Chiesa sipontina, cui si deve tra l’altro il recupero dall’abbandono della basilica di San Leonardo.

Un illustre concittadino finito nell’affollato dimenticatoio.

Michele Apollonio