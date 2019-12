Manfredonia. “Scegliamo il noi, studenti per una scuola di tutti”

MSAC, una piccola sigla che cela un grande significato; Movimento Studenti di Azione Cattolica, il suo sviluppo; scuola, incontro, amicizia e passione, il suo vero significato. Il nostro motto “I CARE” ci ha insegnato a prenderci cura, ad interessarci e ad essere protagonisti di una scuola migliore. Su una delle nostre magliette c’è scritto ” Lottate per il bene comune, siate servitori dei poveri, protagonisti della rivoluzione, della carità e del servizio” proprio perché ognuno di noi sia veramente appassionato alla propria vita e alla propria scuola, per cambiarla, ma cambiando prima noi stessi. Per questo,ci sarà il secondo Congresso diocesano del Msac. Ma che cos’è il congresso?

Molti credono che sia semplicemente la “fine” di un triennio e quindi un momento di chiusura, ma in realtà è molto di più. Si tratta di un momento di passaggio da quello che è stato un triennio ricco di esperienze ad un nuovo triennio che si spera sempre più prospero. Durante il congresso gli attuali segretari passeranno il testimone ai nuovi ragazzi che si occuperanno di guidare i passi del movimento. Ovviamente si tratta anche di un momento di confronto nel quale non solo si parlerà di come è nato e cresciuto il Msac nella nostra diocesi e delle attività realizzate in questi anni, ma sarà anche un momento per progettare i passi futuri con il coraggio di spendersi all’interno delle scuole. Questo congresso non è un “punto e a capo”, ma è una semplice virgola nella storia del Msac. In molti si chiedono se si tratti di qualcosa a cui vale la pena partecipare e la risposta è indubbiamente “sì”. Siamo noi giovani i veri protagonisti e il congresso è il momento giusto per dimostrarlo con la nostra passione, il nostro impegno e i nostri sogni. il Congresso è sopratutto una festa, una grande festa alla quale tutti possono, anzi devono, partecipare, una festa ricca di emozioni, esperienze e, soprattutto, ricca di vita!