Pisicchio incontra rappresentanti comuni area Laghi del Gargano

Al centro dell’incontro una prima disamina delle proposte pianificatorie e progettuali messe in campo dai Comuni a seguito della firma del protocollo d’intesa tra i Comuni di Apricena, Poggio Imperiale, Lesina Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino giungere a predisporre un Programma d’Area integrato per la valorizzazione turistica del laghi di Lesina e Varano.

Lo stesso protocollo è stato firmato dall’Assessore con la finalità di accompagnare quest

esperienza in Puglia di attivazione della legge regionale 63 del 2017. Con questa legge

promuove la realizzazione di programmi d’area integrati attuazione della programmazione regionale Materialmente il “PdA rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni economiche, sociali, culturali e ambientali, nonché urbane per le quali appaiano necessari interventi rilevanti di riqualificazione o di recupero, con l’apporto di soggetti pubblici o privati, e può prevedere programmi di riqualificazione di aree turistiche, che si caratterizzano per il valore degli investimenti, la crescita di capacità competitiva, la sostenibilità ambientale, di tutela e

incremento dell‘occupazione; può prevedere altresì “accordi per lo sviluppo infrastrutturale del territorio”.

Giugno è stato utilizzato dai Comuni per fare il punto sullo stato delle progettazioni comunali ma anche per confrontarsi con la sfida di una rilettura del Territorio e della valorizzazione economica qualificazione della proposta turistica. Tutti i Comuni hanno provato a pensare in modo unitario nella convinzione che non è un singolo intervento che aiuterà il territorio a trovare proprio nel turismo un’opportunità di rilancio economico e civile”.

Il Professor Pasquale dal Sasso ha illustrato all’Assessore gli interventi di sistema su cui si intende lavorare per affermare uno sviluppo sostenibile del territorio centrato sulla valorizzazione dei beni naturali dell’area ed in primis dei due laghi. I Comuni propongo la realizzazione della mobilità sostenibile che percorre l’intero perimetro dei laghi consentendo la valorizzazione del grande patrimonio naturale, ambientale e architettonico di questa terra. Parliamo di un patrimonio enorme che va dal Castello di Ripalta, ed a quello Baronale di Apricena alla Chiesa di Santa Maria di Monte d’Elio, alle sorgenti del Caldoli ed al santuario di San Nazario, alla dolina Pozzatina, ed alla Grotta Ischitella, al sistema delle Torri costiere, all’immensa area protetta del Bosco Isola di Lesina.