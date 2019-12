Storia del foggiano Pasquale Puzio “Così il nostro Fantacalcio è diventato il più amato d’Italia”

. Lui si chiama, un imprenditore di 31 anni foggiano di nascita, da qualche anno residente a Nizza in Francia.

Con alcuni amici (alcuni anche foggiani) Pasquale ha creato FantaMaster “un’applicazione per giocare al Fantacalcio su smartphone che in soli 2 anni e’ diventata la piu’ amata in Italia (seconda in assoluto in termini di downloads e utenti), riuscendo a battere la concorrenza di giganti del settore come la gazzetta dello sport e altri giornali autorevoli”.

Il tutto “nonostante la distanza geografica tra i membri del team e lavorando solo da remoto”.

“Dopo soli 2 anni quella che era una semplice idea si e’ trasformata in una vera e propria azienda, tant’e’ che abbiamo tutti lasciato il nostro precedente lavoro e ci siamo dedicati al 100% a questo progetto”.

La storia, nel racconto di Pasquale

“Il progetto “FantaMaster” prende vita nel 2015, anche se l’idea in realtà nasce qualche mese prima, precisamente mentre ero a Nizza, in Francia, per svolgere un dottorato in Sicurezza Informatica. Come la maggior parte degli espatriati, mi ritrovo a far amicizia,

soprattutto nei primi tempi, con altri italiani che come me studiavano o lavorano li. Dopo poco incontro un gruppo di italiani che avevano voglia di riprendere un bel gioco, anzi una tradizione, delle nostre adolescenze: il fantacalcio”.

“Poco dopo, da buon informatico, mi metto alla ricerca di un’app per gestire la mia rosa, lo schieramento della formazione e avere tutte le informazioni essenziali a portata di mano”.

“Tuttavia mi rendo conto che mancava un’applicazione per smartphone che permettesse di gestire comodamente e facilmente le varie fasi del gioco e accedere a tutte le informazioni necessarie. Insomma, mancava uno strumento utile ai tantissimi fantallenatori (è così che

amiamo chiamarci) sparsi per l’Italia. In quel periodo le app erano in forte ascesa ma già diffusissime quindi senza pensarci troppo mi rimboccai le maniche e da buon ingegnere

informatico, pur essendo la mia prima esperienza nel mondo dello sviluppo mobile, iniziai a lavorare da solo allo sviluppo di FantaMaster, ovvero la prima piattaforma 100% mobile dedicata a questo gioco, con l’ambizione di essere entro qualche anno la migliore

app per il Fantacalcio”.

“Devo confessare che all’inizio non c’era alcuna ambizione imprenditoriale, volevo semplicemente realizzare qualcosa che fosse utile in primis a me e successivamente ai vari appassionati sparsi per l’Italia, i cosiddetti fantallenatori. Inoltre, da ingegnere avevo anche

voglia di imparare qualcosa di nuovo, quindi mi sembrava l’occasione giusta per unire l’utile al dilettevole, c’erano tutti gli ingredienti per “divertirmi”. Di certo non sapevo esattamente quanto potesse essere grande il mercato ma l’avrei scoperto a breve. Insomma, mi sono

“lanciato” quasi nella più totale incoscienza. Nell’Agosto del 2015 compare sull’App Store una prima versione embrionale e un pò artigianale dell’app (dopotutto stavo ancora

imparando), che grazie a qualche articolo spontaneo di riviste del settore e senza alcun investimento in marketing riesce a scalare le classifiche e piazzarsi senza troppe difficolta’ stabilmente nella top 10, raggiungendo per qualche giorno anche il primo posto”.

“Contemporaneamente iniziano ad arrivare anche le prime recensioni di utenti felici e soddisfatti, a quanto pare avevo colto l’idea giusta ed ero riuscito a proporre una soluzione tecnicamente valida ad un bisogno molto diffuso”.

“E’ inutile dire che ero ovviamente felicissimo ma allo stesso tempo sorpreso, quasi scioccato, forse anche un pò spaventato, ma sicuramente determinato a fare ancora più e migliorare ciò che avevo iniziato”.

“Per parlare un pò dell’aspetto “business”, fin dall’inizio l’app ha seguito il modello “freemium”, che di per se era già una novità assoluta nel settore dei fantasy game in Italia”.

“In parole semplici, l’applicazione viene distribuita gratuitamente e viene monetizzata grazie alla pubblicità, tuttavia alcune funzionalità avanzate sono a pagamento”.

“Anche questa scelta, per quanto all’epoca fosse rivoluzionaria in un settore che fino a quel momento vedeva solo prodotti 100% gratuiti o 100% a pagamento, si è dimostrata essere quella giusta. Per alcuni mesi ho continuato a lavorare nel tempo libero (soprattutto

dopo cena) a questo progetto sviluppando nuove funzionalità praticamente ogni mese o addirittura ogni settimana.

Tutto questo la notte quando non ero a lavoro, mentre l’app continuava a crescere spontaneamente e senza nessun investimento visto che in quanto studente non avevo delle finanze personali tali da potermi permettere un investimento in denaro nel progetto. Le entrate mensili però, già dopo pochissimi mesi, iniziavano ad essere interessanti tanto

da poter essere paragonabili a uno stipendio. A quel punto avrei anche potuto vivere di rendita, sfruttando il progetto per avere una entrata secondaria stabile o addirittura smettere di lavorare, ma il mio istinto mi diceva che non era la strada giusta.

A un certo punto infatti mi sono reso conto che questo progetto aveva enormi potenzialità e gli serviva un’ulteriore spinta che chiaramente io da solo non ero in grado di dare, quindi mi misi alla ricerca di qualcuno che fosse esperto nel marketing digitale, ed è così che ho avuto la fortuna di trovare online colui che è il mio attuale socio, Marco Polidori.

Dopo qualche mese si sono aggiunti a noi Amleto, che attualmente cura il supporto, e altri collaboratori che ci aiutano a curare i social e la produzione di contenuti per i nostri utenti.

In poco più di 3 anni siamo riusciti a creare un business con un fatturato a 6 cifre e in costante crescita (quasi +100% rispetto al 2018), nonostante le nostre risorse limitate.

Siamo orgogliosi di poter dire che riusciamo a competere, e in alcuni casi superare, con dei

giganti che sono nel settore da quasi 20 anni. C’è un altro aspetto che mi ha sempre reso orgoglioso di ciò che facciamo, ed è che il team lavora completamente da remoto! Nessuno

di noi infatti si trova nello stesso posto. Io per esempio mi divido tra Nizza e Foggia, Marco si divide tra Roma e Malta, Amleto è a Foggia e il resto del team è sparpagliato tra Nord, Centro, Sud e isole. Tutto ciò sarebbe stato impensabile solo pochi anni fa, ma

fortunatamente la tecnologia di cui disponiamo oggi rende tutto possibile.

Se per caso vi state chiedendo come siamo riusciti a conquistare una buona quota di mercato in un settore così difficile e con pochissime risorse, devo ammettere che non c’è nessun segreto o formula magica, solo tanto duro lavoro.

Il progetto

Innanzitutto abbiamo puntato a realizzare un prodotto davvero innovativo e nettamente migliore rispetto alla concorrenza, e soprattutto siamo riusciti a farlo velocemente, sfruttando la lentezza e la scarsa reattività dei player più importanti sul mercato. Questo è

stato sicuramente il nostro punto di forza principale sul quale puntiamo ancora oggi.

Poi abbiamo sempre guardato con interesse, e applicato ove possibile, quella metodologia che oggi viene chiamata in gergo “growth hacking”, ovvero un approccio innovativo basato su analisi dei dati e sviluppo del prodotto che ci ha permesso di sfruttare i social media e le reti sociali dei nostri utenti per ottenere gratuitamente visibilità e virilità. Ad esempio fin dall’inizio abbiamo reso semplicissima la condivisione dei contenuti dell’app sui social, ed è anche grazie a questo che molti utenti sono venuti a conoscenza della nostra app, oltre che con il passaparola ovviamente, che rimane lo strumento di marketing più potente ed efficace. Inoltre da un paio d’anni a questa parte, grazie al budget che è notevolmente aumentato rispetto ai primi tempi, abbiamo iniziato a spingere molto sui canali di influencer marketing, con risultati piuttosto soddisfacenti.

Il segreto del successo

In generale come ho detto prima non saprei dire quale sia il “segreto” del nostro successo, e francamente credo che non esista. Forse la nostra forte passione, unita a un approccio altamente innovativo e tecnologico, ci hanno permesso di raggiungere oltre 1 milione di iscritti in così poco tempo e distinguerci tra tanti competitor, emergendo in un

mercato che per molti (ma non per noi) era già saturo. Raccontata in questo modo potrebbe sembrare una passeggiata, ma chi fa impresa sa benissimo che purtroppo non è stato così. A differenza di oggi in cui siamo tutti dedicati full-time a questo progetto,

per molto tempo abbiamo dovuto combinare questo progetto con i nostri rispettivi lavori, superando non poche difficoltà. Per non parlare delle inevitabili sfide legate alla monetizzazione: oggi, dopo aver fatto crescere il nostro brand e la nostra base utenti,

possiamo ritenerci soddisfatti ad aver stretto delle partnership strategiche con dei player importanti nel settore, ma all’inizio di questa avventura abbiamo dovuto imparare molto su questo mondo che per noi era del tutto nuovo e che ci ha dato tante “lezioni””.