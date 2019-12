Verona, arrestato foggiano per violenze e minacce verso la ex

La Polizia di Verona ha eseguito 3 misure cautelari disposte dal Tribunale di Verona in relazione a episodi di maltratamenti in famiglia e atti persecutori. Gli indagati, è emerso dalle indagini della squadra Mobile, hanno assunto comportamenti violenti e intimidatori nei confronti delle loro vittime, le hanno minacciate di morte, in alcuni casi non solo verbalmente ma arrivando persino a puntare un coltello al petto della perseguitata; le hanno pedinate, hanno pubblicato contenuti inappropriati sui social network, addirittura imbrattato muri per danneggiare l’immagine della donna che volevano, in qualche modo, “controllare”.

Si tratta di tre uomini: un 48enne originario del Marocco e due italiani, rispettivamente di 46 e 55 anni. A carico del primo, residente a Verona, è stato disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la moglie, vittima di lesioni e di minacce di morte. La stessa sorte è toccata ad un secondo indagato, originario del foggiano, responsabile di maltrattamenti, atti persecutori e tentata estorsione, reati commessi nei confronti dell’ex compagna e convivente. Il comportamento molesto dell’uomo è iniziato al termine della relazione quando, nel tentativo di riallacciare i rapporti con la madre dei suoi figli, ha iniziato ad attenderla sotto casa, a contattarla telefonicamente con insistenza, ad offenderla e minacciarla di morte quando riusciva a parlarle, addirittura con l’uso intimidatorio di un coltello quando la incontrava, anche in presenza dei figli minori.

Atti persecutori e danneggiamento sono, invece, i reati imputati ad un veronese di 55 anni, responsabile di condotte reiterate di minaccia e molestia tenute nei confronti dell’ex fidanzata. L’uomo, dallo scorso agosto, ha tentato di tenere sotto controllo la ragazza seguendola, riuscendo a risalire al contenuto delle sue comunicazioni facebook, pubblicando fotografie sui social network e imbrattando muri ed edifici con frasi dal contenuto riconducile alla vittima. Per lui quindi il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la donna