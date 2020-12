Alfonso Fiore: “Simpatizzo per Fdi ma senza tessera di partito”

Dopo l’articolo sul tesseramento di Fdi chiuso lo scorso 15 dicembre, è giunta a Stato Quotidiano la precisazione del consigliere comunale di Foggia Alfonso Fiore: “Resto indipendente nell’assise di Palazzo di città. Riguardo alla mia tessera, che risulta fra quelle pervenute al partito, non ne so nulla. Al momento non ho intenzione di tesserarmi sebbene sia un simpatizzante del partito di Giorgia Meloni”.

Il coordinatore provinciale Giandonato La Salandra chiarisce: “Alfonso Fiore non ha mai nascosto la sua simpatia e affetto per Fratelli d’Italia e per molti dei suoi iscritti. In quest’ottica ha dato il suo contributo assolutamente simbolico mantenendo la sua indipendenza. Non è interno al partito e non riveste alcun ruolo. È persona idealmente vicina a Fdi proprio perché questo è il partito che più rappresenta la politica del centrodestra vincente”.