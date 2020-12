Asl Foggia, Tar Puglia dà ragione a Sanitaservice

Foggia, 18/12/2020 – (nusetimes) Un’ordinanza del Tar Puglia ha respinto la richiesta di sospensiva degli atti della Als Foggia, infliggendo un duro colpo alle speranze delle associazioni di volontariato di bloccare il processo che riguarda l’internalizzazione delle 18 postazioni (più un’automedica) del 118, finora gestite dalle associazioni stesse. A quanto si evince dal testo dell’ordinanza n. 657 del 2020, i ricorrenti non avrebbero dimostrato che alla maggiore spesa dell’ente oggetto del ricorso, l’Asl Foggia, e di conseguenza Sanitaservice, non corrisponda un miglioramento del servizio 118. Il testo recita letteralmente: “Il ricorso appare infondato in quanto la mancata comparazione del costo del servizio – oggetto di censura sulla quale le associazioni ricorrenti ripongono consistente affidamento – non assume di per sé valore assoluto, dovendo la comparazione medesima riguardare lo standard qualitativo del servizio, la migliore sua organizzazione, in uno alla preferibile erogazione omogenea nel territorio di riferimento, e comunque termini di raffronto omogenei”. (nusetimes)