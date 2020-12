(StatoQuotidiano, ore 16.30). Manfredonia, 18 dicembre 2020. “Fino all’insediamento della Commissione straordinaria del Comune c’era il sorteggio integrale per la selezione del personale da assumere. Anzi: si demandava all’agenzia incaricata di selezionare un numero di lavoratori superiori a quelli occorrenti; in seguito, ci occupavamo del sorteggio per individuare il personale da impiegare. Ma questa buona ‘prassi’ è stata ritenuta ‘ultronea e dunque non condivisa‘ dalla Commissione. Quello che è avvenuto dopo è noto a tutti“. E’ quanto dice a StatoQuotidiano il geom. Francesco Barbone, già Amministratore Unico dell’ASE SpA.

“La prassi per le selezioni è molto semplice: una manifestazione d’interesse per la selezione dell’agenzia alla quale rivolgere la richiesta di somministrazione di mano d’opera. Contestuale richiesta di un numero di personale, con livelli necessari per l’azienda. Un bando base al quale la stessa agenzia può aggiungere ulteriori requisiti per gestire meglio la situazione. Qualsiasi requisito, di loro iniziativa. Infine la selezione, ricordando che le persone inviate all’ASE derivano da una scelta approfondita e un giudizio insindacabile”.

“L’agenzia interinale, quando effettua una selezione, può contattare i candidati dai nominativi presenti nel loro database, se li stessi rientrano nei parametri previsti; allo stesso modo, persone dall’esterno possono candidarsi, dopo la visione del bando, parlo sempre di iscritti all’agenzia interinale”.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

“Ribadisco: io ero favorevole ad una selezione da parte dell’agenzia interinale di un numero maggiore di lavoratori da impiegare”.

“Esempio: ci servivano 10 persone? Selezionatecene 30/40, e noi ci occupavamo del sorteggio pubblico. Così è stato con la presenza di un sindaco in Comune, e della commissione prefettizia. Con la Commissione è cambiato tutto”.

“Tempi moderni è stata scelta dopo una manifestazione d’interesse dell’ASE, su una selezione di 5/6 agenzie. Il committente non ha alcun potere, può solo verificare se questa persona ha requisiti o meno, ma resta la possibilità per l’azienda di poterla cambiare, per malattia, se infortunata”.

Per l’ultima selezione, con attività pari a 2 mesi di servizio, si parla di una retribuzione inferiore ai 1000 euro.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

focus ase