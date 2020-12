Conferenza Servizi ASL Foggia, Castrignanò: “Non è questo l’adempimento istituzionale!”

Foggia, 18 dicembre 2020. “A meno di ventiquattrore dal suo inizio, è pervenuta al TDM di Foggia l’informazione circa la programmazione della Conferenza dei servizi della ASL 2020, in streaming su piattaforme digitali; la comunicazione, bontà sua, aggiunge che successivamente, appena sarà possibile, si terrà una conferenza con il CCM……

Riteniamo questa forma di Conferenza dei servizi a puntate assolutamente improponibile, estranea al principio di partecipazione sancito dalla Riforma Sanitaria, ( nella brochure solo interventi di addetti ai lavori) né , tantomeno, giustificata da condizioni di sicurezza dettate dalla pandemia; le associazioni avrebbero potuto organizzare lo stesso interventi da remoto…

Non basta ai cittadini, per portare avanti le proprie istanze e rivendicare i propri diritti, assistere ai lavori di una conferenza sperando di poter dire la propria in un eventuale futuro (a fine pandemia ?). Una Conferenza dei servizi che non permette il confronto, resta solo una conferenza.

Tutto questo crea ancora più rammarico vista la pluridecennale partecipazione delle associazioni all’interno del Comitato Consultivo Misto, che ci ha visti operare sempre in maniera propositiva per la garanzia del diritto alla Salute.

Non è questo l’adempimento istituzionale previsto del Regolamento regionale.

Foggia, 18/12/ 2020

La responsabile della sez. foggiana del TDM Maria Rosaria Castrignanò