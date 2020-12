Covid, Puglia “gialla” e il foggiano Raffaele vola in Sardegna per amore

Foggia, 18/12/2020 – (unionesarda) “Cara Unione, non date mai ad un ragazzo foggiano innamorato 24h di zona gialla… perché lui parte e va a chiedere la mano alla fidanzata, militare in Sardegna, alle cascate di Ulassai in Ogliastra.

È proprio questa la mia storia, un giovane Romeo che, da Foggia, è partito destinazione Sardegna. E una volta arrivato nell’Isola, si è nascosto con un mazzo di fiori nel furgone di una fioraia di Perdasdefogu e, arrivato alla caserma, ha consegnato i fiori sbucando fuori all’improvviso.

Quindi, alle cascate di Ulassai, il giovane Romeo ha chiesto alla sua innamorata di sposarlo, ricevendone in cambio il fatidico ‘sì’. Grazie allora Sardegna, per questo splendido sogno che è diventato realtà. Nonostante il Covid. (unionesarda)