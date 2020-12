Covid Puglia, rianimatori denunciano: “Ecco perché i contagi dilagano”

Bari, 18/12/2020 – (repubblica) Percorsi ‘puliti’ che si alternano a quelli ‘sporchi’, segnalazioni che mancano. Sanificazioni non sempre puntuali. Pazienti positivi al virus trasportati qua e là fra i padiglioni per esami diagnostici senza l’uso di una barella di biocontenimento. Medici che fanno turni ora nelle Rianimazioni Covid ora in quelle pulite, e vengono sottoposti a tampone soltanto una volta al mese. Tute bianche infette smaltite in ritardo e gli spogliatoi di medici e infermieri della rianimazione della palazzina Brienza lasciati senza carta asciugamani o sapone liquido. Le istantanee del Policlinico di Bari scattate dagli specialisti in anestesia e rianimazione, come dai colleghi più giovani che sono ancora specializzandi, raccontano l’altra faccia dell’ospedale più grande di Puglia alle prese con la seconda ondata della pandemia. I medici preferiscono l’anonimato. Ma raccontano che dopo aver stracciato il modello adottato nella prima fase dell’emergenza, con il padiglione Asclepios come polo Covid, le condizioni di lavoro sono peggiorate. (repubblica)