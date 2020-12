“Dolore la perdita di Anna Mastasi, colonna del volontariato”

Orta Nova (Foggia), 18/12/2020 – “La Misericordia di Orta Nova vive con dolore la perdita di Anna Mastasi che per molti ortesi era come una persona di famiglia. Anna è stata un esempio di abnegazione e di totale disponibilità verso il prossimo e rappresenta una colonna portante del periodo di volontariato storico della nostra città.

La ricordiamo prima come maestra, poi come segretaria del 2° circolo didattico di Orta Nova, ma soprattutto per la sua infaticabile attività di volontariato che l’ha condotta con merito ad essere insignita del titolo di cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro.