Gemellaggio tra Peschici e città russa: il Covid non ferma il progetto

Gargano 18 Dicembre 2020 ore 10:15 – L’Associazione Puglia – Russia sta iniziando la ricerca di una cittadina Russa che rispecchi le caratteristiche di Peschici, una cittadina sul mare, e dove si lavora molto con il settore del turismo.

Peschici, località turistica balneare, proprio per la qualità delle sue acque di balneazione, è stata più volte insignita della Bandiera Blu dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale.

La firma del protocollo d’intesa rappresenta il primo passo per lo sviluppo nel prossimo futuro dei rapporti tra Peschici e la Federazione Russa, che riguarderanno diversi settori: dalla cultura al turismo, dal commercio allo sport.

Il progetto verrà attuato coinvolgendo anche altre istituzioni, le associazioni di promozione territoriale, le aziende presenti nel territorio di Peschici. Attraverso i gemellaggi l’Associazione Puglia – Russia favorirà l’intensificazione dei rapporti anche a livello politico-amministrativo fra il Comune di Peschici e le paritetiche Istituzioni territoriali della Federazione Russa. Tutto questo darà sicuramente maggiore prestigio ed andrà ad esaltare l’immagine di Peschici in ambito nazionale ed internazionale.

L’Associazione Puglia – Russia, consolidata Istituzione nella divulgazione in Italia della cultura, della lingua, dei costumi e delle tradizioni della nazione russa, svolge al contempo un ruolo importante nella instaurazione dei rapporti internazionali che coinvolgono la Puglia e la Federazione Russa, i quali apportano un indubbio reciproco vantaggio e arricchimento sotto ogni profilo.

Il 16 dicembre 2020 il Presidente dell’Associazione Puglia – Russia, Avv. Giovanni Giuliano, nella sede municipale di Peschici, ha sottoscritto con il Sindaco Francesco Tavaglione un protocollo d’intesa per avviare una cooperazione istituzionale con lo scopo di progettare, curare e realizzare un gemellaggio tra la città di Peschici e una città della Federazione Russa. Verranno, inoltre, organizzati una serie di eventi finalizzati alla promozione della città e del suo territorio nella Federazione Russa e, viceversa, per promuovere e far conoscere la nazione russa e la sua cultura in Peschici.

Con il patrocinio e la cooperazione dell’Amministrazione comunale di Peschici, l’Associazione Puglia – Russia promuoverà ed andrà ad organizzare diversificati eventi finalizzati a rafforzare i contatti tra i peschiciani e i cittadini della Federazione Russa nell’ambito dei rapporti tra istituzioni scolastiche, culturali, artistiche e sportive, nonché tra organizzazioni professionali. Il territorio peschiciano, a forte vocazione turistica, è in forte ascesa e in grande sviluppo, caratterizzato da una elevata qualità e da un eccellente dinamismo delle strutture ricettive, nonché dell’offerta dei relativi servizi turistici. L’obiettivo è quello di creare un costante flusso turistico di persone provenienti dalla Federazione Russa.

Anche le aziende che operano nel territorio guardano alla Russia con particolare interesse in quanto è un mercato che offre delle opportunità vastissime. Per tale motivo le iniziative dell’Associazione Puglia – Russia e dell’Amministrazione comunale di Peschici riguarderanno la promozione dei prodotti locali e la ricerca di nuovi sbocchi commerciali che guardano al mercato russo.

FONTE Associazione Puglia – Russia