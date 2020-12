Il mondo del gaming sarà più sicuro?

Finalmente i big del settore del gaming si sono espressi sul tema della sicurezza in gioco. Un tema molto caldo in questi giorni visto che il mondo dei videogames si sta sempre più spostando verso il digitale, lasciando indietro quello a cui siamo sempre stati abituati ovvero quello fisico. Proprio questa evoluzione di settore porta con sé maggiori rischi dovuti per esempio al dover sostenere pagamenti online per acquisire le versioni digitali e di conseguenza il pericolo di cadere in trappola su siti non ufficiali.

Uno dei temi principali è stato quello della prevenzione. Si vuole, quindi, combattere in maniera più decisa e uniforme, le molestie e la tossicità prima che essa possa accadere. Un secondo punto che è stato trattato è quello della partnership ovvero di collaborare con tutte le autorità coinvolte per garantire una sicurezza online elevata. Si pone quindi la necessità di indirizzare gli utenti sulle piattaforme ufficiali in modo da rendere più difficile essere bersaglio di inganni e truffe.

La stessa cosa che sta facendo lo Stato italiano per regolamentare e rendere più sicuro il settore del gambling online attraverso piattaforme come Leovegas. Anche questo, infatti, è un settore ricco di insidie che spesso celano attività illegali a cui lo Stato sta cercando di far fronte con ulteriori regole.

L’ultimo punto ma non per questo meno importante è quello della responsabilità. Nel momento in cui le aziende producono un prodotto che vogliono immettere sul mercato, devono poter garantire una esperienza di gioco totalmente sicura, priva di ogni ipotetico rischio.

A favore di ciò si è espressa attraverso un suo rappresentante il colosso statunitense Microsoft, proprietario di Xbox: “Proteggere i giocatori può essere una sfida in un mondo digitalmente e spesso istantaneamente connesso. Questa partnership significa il nostro impegno a lavorare insieme per migliorare la sicurezza dei giocatori e garantire che il gioco rimanga veramente per tutti. Anche se l’industria dei giochi online ha una lunga storia di iniziative per proteggere i giocatori, soprattutto i bambini, riconosciamo che nessuna azienda o industria risolverà queste sfide da sola. Accogliamo con favore che altri si assumano e condividano impegni simili con i giocatori di tutto il mondo”.

Si crea quindi la volontà di unire le forze per riuscire a tutelare in maniera superiore gli utenti che si interfacciano con queste piattaforme di gioco in modo da creare un’esperienza di gioco unica nel suo genere senza trascurare il discorso sicurezza. (nota stampa)