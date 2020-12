Lidi balneari, FI: emendamento al bilancio per proroga concessioni al 2033

Bari, 18 dicembre 2020. “Dopo aver depositato una mozione a riguardo, abbiamo deciso di mettere il piede sull’acceleratore per “inchiodare” la Giunta regionale e scrivere la parola “fine” al clima di incertezza sul futuro aziendale dei gestori dei lidi balneari: è per questo che abbiamo depositato un emendamento al bilancio di previsione della Regione Puglia”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.

“L’emendamento -aggiungono- non comporta oneri di spesa a carico della Regione Puglia e, dunque, ben può essere approvato dal Consiglio regionale.

Con questa previsione, chiediamo alla Giunta regionale di avocare a sé, esercitando i suoi poteri sostitutivi, la funzione di rilasciare le proroghe delle concessioni al 2033. Un modo preciso e concreto per sopperire alle falle dei Comuni costieri pugliesi che ad oggi siano ancora inadempienti.

Ci auguriamo che i colleghi consiglieri dimostrino sensibilità verso una questione che ha sgretolato, nei meandri della burocrazia, ogni certezza per i gestori dei lidi che, peraltro, rischiano di incorrere anche in procedimenti penali dal primo gennaio (per abuso edilizio e occupazione abusiva di demanio marittimo) in assenza di proroga delle concessioni.

I Comuni che non hanno ancora dato seguito alle disposizioni di legge in materia sono ancora troppi e il Consiglio regionale, così, ha le chiavi per risolvere con determinazione l’annosa vicenda e restituire una prospettiva ad un segmento di grande rilievo per l’offerta turistica regionale.

Lunedì -concludono i consiglieri azzurri- depositeremo la proposta al bilancio e auspichiamo la massima convergenza di tutti i colleghi in aula affinché diventi parte integrante del documento finanziario e, quindi, legge”.