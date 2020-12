Manfredonia. Gli auguri della Commissione: “Reagire, rialzarsi e contribuire alla ripresa del territorio”

Manfredonia, 18 dicembre 2020. “A tutto il personale sanitario di ogni ordine e corpo di appartenenza, al personale della Polizia Municipale, alle Forze di Polizia Nazionali ed al personale dell’Esercito che a questi si affiancherà nei prossimi giorni per servizi di ordine pubblico, ai volontari della Protezione Civile ed all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, giunga il più vivo e sentito ringraziamento, per il sacrificio sostenuto nel garantire al meglio le condizioni poste a tutela della salute pubblica”.

“A tutta la cittadinanza, rivolgiamo l’augurio che queste feste, pur in un contesto così difficile ed impensabile fino a pochi mesi fa, possano trasformarsi in un’occasione per ritrovare, ciascuno nell’ambito familiare e tutti insieme, l’orgoglio di appartenenza e la forza di reagire, rialzarsi e contribuire alla ripresa del proprio territorio con fierezza e determinazione con comportamenti idonei a facilitare il compito e valorizzare i sacrifici di quanti tra operatori sanitari e forze dell’ordine si impegnano con generoso altruismo a preservarli dai rischi di questo assurdo momento che stiamo vivendo, oltre che a tutelare se stessi ed i propri cari da ulteriori vicissitudini”.

“Semplici gesti quotidiani e continuativi che possono fare la differenza, consentendoci di guardare al nuovo anno con più fiducia e minori restrizioni”.

“Fiduciosi che questo messaggio possa riscuotere ancora una volta la risposta consueta, sicura e forte, desideriamo porgere a tutte e tutti voi i nostri più affettuosi e sinceri auguri, a partire dalle comunità che vivono lontano dal centro abitato ed in particolare dai migranti presenti nel nostro territorio, con fraterno spirito di fratellanza ed accoglienza che caratterizza questa “Terra dei Forestieri”.

“A tutti coloro che versano in precarie condizioni di salute giunga, inoltre, la nostra solidarietà e vicinanza affinchè non si sentano soli, in particolare durante le festività natalizie. Ci auguriamo tutti, che il nuovo anno possa essere motivo di orgoglio per noi, gratificandoci con i positivi risultati sperati e per il quali ci saremo spesi con impegno e fermezza”.

Buone feste

La Commissione Straordinaria (Piscitelli – Crea – Soloperto)

17/12/2020 ore 17:06