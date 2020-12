Riscossione dei tributi, il consiglio comunale rinvia l’accapo a gennaio

Si tornerà in consiglio comunale per discutere sulla “gestione integrata dei tributi comunali” entro la fine di gennaio. La lunga discussione che ha preceduto il dibattito in aula (esternalizzazione, internalizzazione, salvaguardia dei lavoratori) praticamente non si è svolta. La mozione del consigliere Bruno Longo sul tema, (all’ordine del giorno del consiglio del 16 dicembre) che avrebbe avviato la votazione, è stata rinviata per approfondimenti e proposte. Sul tavolo della presidenza del consiglio, la relazione di Carlo Dicesare, dirigente ai servizi finanziari, che risale a luglio 2020 e, ha chiarito il sindaco Landella “con il parere dei revisori dei conti che è stato espresso a ottobre”.

L’aula si è ritrovata sulla necessità di cercare tutte le strade possibili per il servizio di riscossione migliore ma senza contrapporre, come pure era sembrato nelle fasi preparatorie della discussione, una relazione (quella del dirigente) a quella dei consiglieri e del sindaco. Fra quanti che hanno votato contro il rinvio, il consigliere Leo Di Gioia, che si poneva delle domande sulla “possibilità di una quarta proroga” e proponeva di riprendere la discussione fra Natale e Capodanno, non a gennaio.

Il consigliere di opposizione Pippo Cavaliere ha sottolineato che “un argomento così importante come questo non merita di essere rimandato sine die, come sta avvenendo”. Alla fine, dopo i chiarimenti del sindaco riguardo alle date (la proposta di delibera di luglio 2020, il parere dei revisori, i tempi per il bando di gara) il rinvio è passato con 26 voti favorevoli, compresi quelli del Pd, e due voti contrari, quello di Giuseppe Fatigato (M5s) e di Leo Di Gioia, indipendente.

Circa l’assetto complessivo delle società partecipate, altro punto in discussione, per quanto riguarda il rapporto fra il Comune di Foggia e quello di Bari, ha chiesto delucidazioni il consigliere di opposizione Rosario Cusmai. Questa la risposta di Landella in merito alle numerose proroghe (circa 40, si calcola) del contratto di servizio siglato ai tempi dell’amministrazione Mongelli.

“L’ufficio ambiente ha trasferito il contratto a Bari in cui è stata inserita l’attività sanzionatoria, non prevista nel contratto siglato da Mongelli. Ci sono una serie di disservizi che devono essere segnalati e contabilizzati. Su questo c’è una conflittualità con la stessa Amiu. Sulla compartecipazione con il Comune di Bari bisogna aprire una serie di riflessione. Sulla mission proposta all’epoca, quella di una grande azienda su scala regionale, sto sollecitando il comune di Bari di sedersi a un tavolo con Ager. Abbiamo l’opportunità di acquisire la discarica di Cerignola che può sollevare la Capitanata cui manca un piano di chiusura dei ciclo dei rifiuti, e deve portarli a Taranto. Se questa mission non viene perseguita, dobbiamo rivedere ognuno, per le nostre parti, le azioni di compartecipazione a questa società, capire se c’è una visione diversa di Emiliano (sindaco di Bari nel 2013 alla stipula del contratto del Comune di Foggia con Amiu, ndr) rispetto a Decaro. Se non c’è volontà di allargare e si riduce al servizio su Bari e su Foggia, saremo chiamati a valutare se continuare con questa compartecipazione, se ci sono convenienze o garanzie o pensare ad altro. Noi porteremo la nostra proposta dopo la discussione in consiglio comunale”.