Una stanza degli abbracci nella RSA San Mercurio Martire, al via raccolta fondi

Foggia, 18 dicembre 2020. Rispondere ad un bisogno di socialità, di relazioni, di contatti in un momento particolarmente difficile come quello dettato dall’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. Soprattutto per le persone più anziane che vivono di piccoli momenti, delle attenzioni dei propri parenti, di attimi scanditi durante la giornata.

La cooperativa sociale Medtraining sta operando per dare l’opportunità agli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale “San Mercurio Martire” di Serracapriola di poter riabbracciare i propri cari che non hanno potuto più incontrare dall’inizio della pandemia per l’applicazione delle stringenti norme anti-covid. E vuole farlo garantendo la sicurezza, consentendo il contatto fisico che protegge dal contagio e permette di vedere e di toccare il proprio parente, il proprio caro, la nonna, il nonno, il genitore.

Il sogno, dunque, è quello di poter installare quanto prima una stanza o tenda degli abbracci che negli ultimi mesi sono state utilizzate in diverse case di riposo per anziani o RSA in Italia venendo ribattezzate come stanze delle “emozioni senza confini”. Perché in effetti si tratta di restituire delle emozioni, delle relazioni che diventano energie motivazionali importanti per i pazienti più anziani.

Per realizzare questo importante sogno la RSA “San Mercurio Martire” grazie alla generosità e disponibilità della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia ha già ricevuto una prima importante donazione, ma occorre un altro piccolo sforzo economico di € 1.782,00 per raggiungere la cifra necessaria ad acquistare la struttura gonfiabile. Per questo, è stata lanciata una campagna di crowdfunding sul sito GoFundMe per coinvolgere in maggior numero di donatori che anche attraverso piccole quote possano favorire il raggiungimento dell’obiettivo.

Il link del crowdfunding: https://bit.ly/3mtbjij

«I fondi raccolti saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di una struttura gonfiabile, denominata la stanza degli abbracci, studiata per permettere l’incontro in sicurezza tra persone, grazie all’utilizzo di una parete separatoria in PVC Cristal dotata di maniche saldate – spiega Carmine Spagnuolo, direttore della cooperativa sociale Medtraining di Foggia – . La RSA “San Mercurio Martire” gestita dalla cooperativa sociale Medtraining ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento dal Comune di Serracapriola e l’iscrizione al Registro regionale della Regione Puglia, ma non rientra tra le strutture accreditate all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia; di conseguenza, il suo funzionamento si regge unicamente sulle rette degli ospiti.

In questa fase emergenziale dovuta al Covid-19, abbiamo provveduto ad applicare tutte le misure igienico-sanitarie sostenendo tutti i costi necessari per elevare al massimo il livello di sicurezza e contenere i rischi di contagio di ospiti ed operatori. Di qui, la necessità di ricercare ulteriori somme utili per la realizzazione della stanza degli abbracci». Perché la stanza degli abbracci può portare conforto a chi dall’inizio della pandemia soffre più di chiunque altro, isolato da tutti e da tutto: un semplice abbraccio potrebbe cambiare le giornate di queste persone.

La Residenza Sanitaria Assistenziale “San Mercurio Martire” ha sede nel territorio di Serracapriola. Di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Serracapriola, è gestita dalla cooperativa sociale Medraining di Foggia ed è stata inaugurata nel settembre 2019 con la finalità di accogliere 17 persone anziane, di età superiore ai 64 anni, con deficit psico-fisici, tali da richiedere interventi di tipo assistenziale ed il recupero possibile dell’autonomia. La struttura, infatti, promuove un approccio finalizzato soprattutto al perseguimento del benessere e della salute dell’anziano e si avvale di un’Equipe multidisciplinare che ha l’obiettivo di fornire in maniera continuativa prestazioni socio-assistenziali, riabilitative e di animazione atte a mantenere e/o a rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e relazionali necessarie alla vita quotidiana degli ospiti.