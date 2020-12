Roma, 18 dicembre 2020. Misure anti-Covid: “Zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi“: questo (fonte Repubblica.it) l’accordo finale “dopo un braccio di ferro durissimo e cinque ore di confronto” a Palazzo Chigi.

“Per gli altri giorni feriali” prevista la zona arancione”.

“In tutto ci saranno 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. Resta inoltre il divieto di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione. Di fatto, si potranno invitare due persone senza contare gli under 14”.

“Ci sono tre appuntamenti, infatti, che scandiscono la roadmap di oggi: da poco si è concluso il vertice di Governo tra Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza nel quale verranno prese le prime decisioni”.

Adesso ci sarà l’incontro con le Regioni durante il quale ci sarà un confronto sulla bozza del DPCM