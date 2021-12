Covid Puglia, tasso positività: rispetto ad un anno fa 2,58%

Statoquotidiano.it, Foggia, 18 dicembre 2021 – Un confronto con i dati Covid pugliesi rispetto all’anno scorso, aggiornati al 17 dicembre.

Su 25.627 tamponi Covid eseguiti in Puglia è risultato un tasso di positività del 2,58%. Nel 2020 il tasso era del 10% su un numero di tamponi inferiore, 10.728. Risulta un solo deceduto rispetto alle 43 dello stesso periodo del 2020.

Le persone ricoverate in terapia intensiva erano 179, quelle in area non critica 1.474. Oggi si hanno dati rispettivamente di 26 e 142. Lo scorso anno i vaccinati erano allo 0%, mentre oggi il dato si assesta all’88,09%.