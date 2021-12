Presepi straordinari di Sante De Biase, artista visionario (FOTO)

Del celebre artista presepiale, professor SANTE DE BIASE, ci siamo già occupati riguardo alla progettazione e alla realizzazione del monumentale presepe di San Leonardo in Lama Volara, un’opera d’arte eccezionalmente bella e straordinariamente suggestiva, autentica meraviglia del suo potente e ubertoso genio creativo.

Vogliamo passare ora ad analizzare, con alcuni appunti e note considerabili, chiosare pure quanto di mirabile ha prodotto nel corso degli anni con le sue notevoli creazioni presepiali di elevatissimo spessore artistico.

Tanti paesaggi, molti siti storici, tanti fabbricati, qualcuno esistente (vedi il bellissimo presepe di Monte Sacro, autentico gioiello in ricostruendo superbo), ma altri, molti altri, venuti tutti alla luce dal suo fecondo estro intuitivo, per così dire, da prodigioso flusso di fantasie del suo essere artista visionario, che, in stato estraneante, remoto da realtà codificate, in condizione preveggente, forgia e si costruisce i suoi ambienti, i suoi ruderi, le sue narrazioni, le sue favole visive della Storia della Natività, in ambientazioni fiabesche, mai viste prima, mai reperite, ma molto immaginate, ricreate, ricostruite, volendo dire, da flussi visionari, tirate, cacciate in superficie dal profondo dell’inconscio, catturate al disegno e alla pittura, per riportarle al visibile, all’occhio sbalordito nell’incantesimo dell’archetipo paesaggistico e architettonico, come fatato, modellato e ricostruito di immaginazioni immaginose, fluenti in estro visionario, a figurazioni evocative di fantasie rapsode, che si affacciano, meravigliosamente ammalianti, nella religiosità acquietante della Notte Santa.

Quasi, senza il quasi, viste, rivisitate, attraversate e scandagliate, per incanto creativo, e sciorinate di suggestività uniche, aleggianti nel sacro contesto della Venuta del Bambinello Santo, nella riposante bucolica del Mistero, che si ammalia in scenografie inventate, scovate, tirate fuori in sequenze imbambolanti.

L’inesistente, non catalogato, rapito e fugato dai Tempi voraci, si tratteggia stagliante in evanescenze magiche e nella statica fatiscente dei fabbricati, denudati fino al tufo affiorante dalle screpolature muschiose degli intonaci. Visioni, così, dell’antico, forse dell’esistente, o meglio ancora dell’immaginario evocativo, ma sicuramente ricostruzioni visionarie dell’artista sopraffine, professor SANTE DE BIASE, visionario in atto di configurazioni che assumono forme e determinazione, in quel tutto che si rattorce di onirismo fiabesco, intuitivamente assai poetico per l’incanto e nell’incanto della scoperta creativa, colta, fermata nel sogno del sogno, che si fa materia di rappresentazione, finalmente e gioiosamente riportata alla visione dell’immagine, così per dire, tolta alla fantasia con la fantasia creatrice del DE BIASE, artista di straordinario talento intuitivo.

Sin da bambino, si è reso prodigioso protagonista di ragguardevoli opere presepiali, allestite in casa con materiali di poco conto, addomesticati, piegati e resi capitolanti alle sue intenzioni di curiosità creative, che già stupivano con il suo continuo spaziare, e non solo per spazi e in spazi angusti della sua cameretta, divenuta, col passare degli anni, sempre più laboratorio di ricerche, di sperimentazioni, illuminate dal suo fervido estro a flusso continuo per piccole, incipienti visioni, che prendevano forma, e si davano raffigurazione con più forza davanti agli ostacoli della materia, ma anche alla routine delle opere presepiali standardizzate e codificate e immobilizzate dalla tradizione e nella tradizione, tramandate di configurazioni architettonico-paesaggistiche , divenute nel tempo e col tempo, manierestiche, di maniera non più emozionante, o scarsamente coinvolgenti, da un punto di vista dell’incanto dell’ambientazione, misticamente contemplativa, depauperata del fascino rapente dell’Evento Unico della Venuta del Salvatore, nelle misere vesti del Bambinello, che irradia, di luci profonde, curiosità irresistibili ed aspettative calamitate, ammantate d’incanto ipnotizzante, di malie vittoriose ad ogni forma di resistenza, alle quali e nelle quali, senza interrogativi, consegnarsi docilmente nelle sante convinzioni come per fluido magnetico.

Così il professor DE BIASE, di fine indole creativa, si è lasciato condurre dove, e oltre il tradizionale, per entrare in un mondo presepiale, dipinto di visioni, estrapolate dal suo notevole “fiuto”, a transumanze onirico-poetiche.

Pertanto, delicato e morbidamente dolce accalappiatore di estetiche visionarie, vaganti nel suo “Io costruente”, polla risorgiva, fluente fra bui cunicoli e asperità dell’inconscio/subconscio, tumultuato “dall’oltre apparire”, in virtù di un “alter ego” inquieto indagatore di figurazioni e raffigurazioni di magnifiche fantasie mistico-artististiche, originalmente soggettive, poste su piani attualmente concrete, se non per Arte e Poesia, delle quali il DE BIASE è provvido devoto esaudito. Cosicché, nel modo e negli strumenti creativi, si enucleano paesaggi in insiemistica mistico-fiabeschi, disegnati situazioni visionarie, vuoi per immagini di fabbricati rurali o rupestri, nate in costruzioni di incrostazioni delle calde e muschiose intemperie del bel tempo andato, vuoi per le diverse e misteriose collocazioni della Santa Natività, adagiate in greppia e stalle di antri e grotte, ma anche in ruderi, venute fuori per fantasie plausibili a soggettivismo virtuale, rattenuto e riprodotto per esternazioni figurative a oniriche misture ammalianti.

Le statue, poi , forgiate e plasmate a terre cotte, le ammiri ben rifinite e artisticamente ben colorate ad esprimere emozioni, sentimenti, stati d’animo, affioranti dall’ineffabile calamitante. E ci vedi la meraviglia, il senso di pace nella curiosità scoprente, l’ansia e la calma della ricerca. Volti e sguardi in essere mistico, dalla vestizione raccolta in racconciature dignitose, rappresentata per contesti, pur se contingenti, atemporali nelle magie del disegno espressivo.

Ci vedi, così, davanti all’ineffabile della Natività, e Magi in mistica adorazione fra Angeli osannanti,, ma anche greggi dal belato sospeso, in incanto di loquele insolitamente sconosciute, e pur risuonanti nella composita postura dalle teste ritte e alte, promananti dagli occhi luccicanti, fermi nelle meraviglie, percepite a istinto ispirato, quasi parlassero nelle lingue del mistico, che pure appare comprensibile nell’incredibilità dell’indescrivibile. E la favola visionaria del professor DE BIASE si staglia e si sciorina in convergenza d bellezze sinuosamente intriganti, a velature di tavolozze delicate, soavemente leggiadre anche nei contrasti esaurirsi in incantesimi di evanescenze, lievemente percettibili nelle lontananze misteriose di magiche prospettive a sfumare in vicinanze plasticamente materiche in plafond di cieli e orizzonti arcuati nel felice connubio di un colorismo, anche per cromie mirabolanti di luci artificiali, scivolante a intersezioni carezzevoli per effetti sorprendentemente stupenti del blu celeste nel rosa antico sciamato del violetto, sfumanti nel grigio biancovelo, di nuvolette leggere, sperse nell’incanto visionario dell’opera nella sua completezza sognante, avvolta in fantasie pittoriche mirabili, in perfetta reciprocità di scie luminose favoleggianti.

Magie tutte del professor SANTE DE BIASE, geniale artista presepiale, sussultante di magiche configurazioni fantastiche riprodotte in mareggiamento di icone continue e mutevoli, in origine pure ignote larve, ma formicolanti in turbinio di estro artisticamente visionario. Quello del professor SANTE DE BIASE, sempre pronto a coglierne le sequenze indistinte nei lampi del suo genio creativo. E farne così di favole assai suggestive. Composizioni presepiali da incanto che si lasciano guardare, ammirare con “l’Oh!” della meraviglia detonante.

Lorenzo PRENCIPE